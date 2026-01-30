Sobrevive 11 días a la deriva en el Mediterráneo y un carguero lo rescata contra todo pronóstico

Un avión de Frontex detectó al navegante cuando hacía señales de auxilio y un carguero lo trasladará a Algeciras.

Un hombre de 69 años fue rescatado en buen estado de salud en el mar Mediterráneo luego de permanecer al menos 11 días a la deriva en un velero.

El rescate ocurrió tras la intervención de un carguero de bandera de Singapur, según informaron los servicios de salvamento marítimo de España.

El hombre salió del puerto de Gandía, en el este de España, con rumbo a Guardamar del Segura, en el extremo sur del país. El trayecto previsto era de unos 150 kilómetros. Sin embargo, el velero nunca llegó a su destino y se activó una alerta de búsqueda.

Las labores de rescate comenzaron el 17 de enero. Las autoridades desplegaron embarcaciones y aeronaves. La operación no tuvo resultados positivos y fue suspendida el 22 de enero. Desde ese momento, los servicios marítimos enviaron avisos a los barcos que navegaban por la zona para reportar cualquier avistamiento.

Cuando las posibilidades de hallarlo con vida parecían mínimas, un avión de la agencia europea Frontex detectó el martes un velero a la deriva. La aeronave observó a una persona que realizaba señales de auxilio. El avistamiento ocurrió a 53 millas náuticas al noreste de Bejaia, en Argelia.

Un barco cercano, el granelero Thor Confidence, acudió al lugar y efectuó el rescate del marinero. La embarcación trasladará al hombre este jueves hasta el puerto de Algeciras, en el sur de España, donde concluirá la travesía.

El servicio de salvamento marítimo divulgó en redes sociales imágenes del operativo. El material muestra un pequeño velero blanco amarrado al costado del carguero tras el rescate.

Las autoridades aún no esclarecen cómo el velero terminó a cientos de kilómetros de la ruta original. Tampoco se conoce de qué manera el hombre logró sobrevivir tantos días en alta mar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.