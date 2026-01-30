El Mundo

Sobrevive 11 días a la deriva en el Mediterráneo y un carguero lo rescata contra todo pronóstico

El velero fue localizado frente a Argelia luego de que la búsqueda oficial en España se suspendiera sin resultados

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un avión de Frontex detectó al navegante cuando hacía señales de auxilio y un carguero lo trasladará a Algeciras.
Un avión de Frontex detectó al navegante cuando hacía señales de auxilio y un carguero lo trasladará a Algeciras. (@salvamentogob/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMediterráneoEspaña
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.