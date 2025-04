Sesión de crioterapia deja una persona muerta y otra grave en París

París.- Una empleada de un gimnasio de París murió y una clienta resultó herida de gravedad tras un escape de nitrógeno en una sesión de crioterapia, según los primeros elementos de la investigación.

Este método, llamado “terapia del frío”, consiste en poner a una persona durante 2 o 3 minutos en cabinas donde la temperatura está por debajo de los -110 °C.

La persona es sumergida en bañeras de agua helada o en cámaras de nitrógeno.

El sistema, originariamente destinado para los deportistas de alto nivel, para prevenir dolores musculares después del ejercicio, también se aplica para aliviar enfermedades inflamatorias o neurológicas, incluso se utiliza fuera de cualquier contexto patológico.

Aunque esta técnica puede causar graves efectos secundarios, en Francia no hay una reglamentación clara sobre el tema.

Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde, según una fuente policial.

Una trabajadora del gimnasio, de 29 años, falleció. Otra persona, clienta del establecimiento, de 34 años, fue hospitalizada de gravedad.

Los primeros elementos de la investigación apuntan a una fuga de nitrógeno de la cabina de crioterapia, según una fuente cercana. El nitrógeno constituye el 78 % de la atmósfera, pero en cantidades superiores puede causar asfixia, al desplazar el oxígeno.

La fiscalía de París dijo a AFP que la comisaría del distrito 11 abrió una investigación, junto a la inspección del trabajo.

“Se han ordenado una autopsia y análisis toxicológicos para determinar con precisión la causa de la muerte, que ocurrió durante una sesión de crioterapia”, agregó la misma fuente.

La cabina de crioterapia tuvo una reparación el lunes, precisó la fuente cercana a la investigación.

En estos últimos años, esta práctica se ha puesto de moda, empezando por los deportistas que hablaron bastante de ella durante los últimos Juegos Olímpicos. En las redes sociales, especialmente en TikTok, muchos “influencers” promueven el uso de baños de agua helada.

No obstante, “el hielo se utiliza a menudo para obtener beneficios que no están probados”, señalaba en 2024 un artículo del British Journal of Sports Medicine, que advertía el alto precio a nivel medioambiental de este método.

Varios estudios, citados por promotores de la crioterapia, hacen hincapié en sus beneficios, pero son de baja calidad, como lo señaló un análisis de 2019 del Instituto francés de Salud e Investigación Médica.