Senadores mexicanos se enfrentan a golpes tras debate sobre EEUU

Discusión terminó entre manotazos entre opositor y oficialista

Por AFP.

Senadores mexicanos se agarraron a golpes este miércoles, tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico.








