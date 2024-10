Senadora indígena interrumpe discurso del rey Carlos III en Australia: ‘¡No es nuestro rey!’

En medio de su visita oficial a Australia, el rey Carlos III fue confrontado de manera sorpresiva por la senadora indígena Lidia Thorpe durante una ceremonia en el Parlamento de Canberra. La legisladora, conocida por su activismo en favor de los derechos de los pueblos aborígenes, se levantó en medio del evento y lanzó duras críticas al monarca británica. “¡No es nuestro rey!”, gritó Thorpe antes de ser escoltada fuera del recinto.

Thorpe, quien representa a la comunidad indígena australiana, ha sido una crítica constante de la monarquía y del colonialismo. Durante el discurso del rey, la senadora interrumpió para exigir la devolución de las tierras aborígenes. “Devuélvanos lo que nos robaron”, exclamó la legisladora, haciendo referencia al impacto de la colonización británica en las comunidades indígenas australianas, informó la Agence France-Press (AFP).

El incidente ocurrió el pasado lunes mientras Carlos III agradecía a los líderes políticos australianos por su cálida recepción. Thorpe, en su intervención, destacó la violencia histórica y el desplazamiento que sufrieron las comunidades indígenas desde la llegada de los colonos europeos.

La relación entre Australia y la monarquía

Australia, que fue una colonia británica hasta su independencia de facto en 1901, aún reconoce al monarca británico como jefe de Estado. Este hecho ha generado tensiones políticas, especialmente entre los sectores que abogan por la conversión de Australia en una república. Thorpe ha sido una de las principales voces que apoyan esta transición.

LEA MÁS: Carlos III: le llegó la hora de reinar al eterno príncipe

A pesar de que en 1999 se celebró un referendo para decidir si Australia debía abandonar la monarquía, los rechazaron la propuesta. No obstante, el debate sigue vivo, y figuras como Thorpe continúan presionando por un cambio constitucional que reconozca a los pueblos indígenas y se distancie de la corona británica.

Reacciones al incidente entre Carlos III y Lidia Thorpe

Las acciones de Lidia Thorpe fueron rápidamente condenadas por algunos miembros del Parlamento australiano, quienes calificaron la protesta de inapropiada. Sin embargo, otros sectores la defendieron, señalando que sus demandas reflejan las frustraciones de una comunidad que, hasta hoy, lucha por el reconocimiento de sus derechos.

La senadora australiana Lidia Thorpe interrumpe los procedimientos mientras el rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camilla asisten a una recepción parlamentaria en la Casa del Parlamento en Canberra el pasado lunes. (Foto de LUKAS COCH / POOL / AFP).

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, no respondió de inmediato a la protesta, aunque más tarde destacó que el evento debía ser un acto de respeto y no un foro para interrupciones políticas. Por su parte, el rey Carlos III mantuvo la calma durante el incidente y no comentó al respecto.

Antecedentes de la senadora Lidia Thorpe

No es la primera vez que Lidia Thorpe genera controversia por sus posturas. En 2022, durante su juramento como senadora, levantó el puño derecho mientras prometía lealtad a la reina Isabel II, en un gesto que muchos interpretaron como un desafío directo a la monarquía. Thorpe ha sido una defensora incansable de los derechos indígenas y ha exigido la creación de un tratado nacional entre el gobierno australiano y las comunidades aborígenes.

La posición del gobierno sobre el futuro de la monarquía

El gobierno australiano ha mostrado una postura ambigua frente a la monarquía en los últimos años. Aunque el primer ministro Albanese ha expresado simpatía por la idea de convertir a Australia en una república, ha señalado que este no es un asunto prioritario en su agenda.

LEA MÁS: Carlos III supera a la reina Isabel en riqueza con una fortuna estimada en $770 millones

Según la AFP, en una reciente consulta respaldada por el gobierno, los australianos rechazaron la creación de un órgano asesor indígena en la Constitución, lo que ha sido interpretado por muchos como un revés para el movimiento que busca mayor reconocimiento y justicia para los pueblos aborígenes.

Thorpe ha insistido en que la única manera de corregir los errores del pasado es mediante la firma de un tratado entre el gobierno australiano y las Primeras Naciones, que aborde temas de soberanía, tierras y justicia social. A pesar de la derrota en la reciente consulta, Thorpe continúa abogando por este acuerdo como una herramienta esencial para el avance de los derechos indígenas.

El incidente en el Parlamento australiano ha generado repercusión a nivel internacional, con medios de comunicación de todo el mundo informando sobre la protesta de Thorpe. La relación entre las antiguas colonias británicas y la monarquía sigue siendo un tema delicado, y Australia no es la excepción.

La senadora indígena Lidia Thorpe se enfrentó al rey Carlos III en el Parlamento australiano, exigiendo la devolución de tierras aborígenes. (Foto de LUKAS COCH / POOL / AFP).

El rey Carlos III, quien ha realizado visitas oficiales a varias naciones de la Commonwealth, enfrenta desafíos similares en otros países donde el debate sobre la monarquía sigue abierto. La protesta de Thorpe podría reavivar la discusión sobre el papel de la monarquía británica en Australia.

La gira del rey Carlos III

El rey Carlos III está realizando una gira de nueve días por Australia y Samoa, su primer viaje importante desde que colocó el trono luego de la muerte de su madre, la reina Isabel II. Aunque la mayor parte de su visita ha transcurrido sin incidentes, la protesta de Thorpe ha caparado la atención de los medios y ha opacado los eventos planeados por el gobierno australiano.

El futuro de la monarquía en Australia sigue siendo incierto. Con un creciente número de australianos a favor de una república, y con figuras como Lidia Thorpe liderando el movimiento por el reconocimiento de los derechos indígenas, el debate parece estar lejos de finalizar. Lo que es seguro es que la confrontación de Thorpe ha marcado un nuevo capítulo en esta larga y compleja relación.