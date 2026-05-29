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Senado de México aprueba también anular elecciones si hay pruebas de ‘injerencia extranjera’

El texto contó con el respaldo de los 85 senadores de Morena y sus socios de gobierno, en medio de las críticas de la oposición.

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Por Europa Press
Toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, ante el Congreso de la Unión.
Toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, ante el Congreso de la Unión. Foto: Ricardo Stuckert / PR ( Ricardo Stuckert / PR/Wikimedia Commons)







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