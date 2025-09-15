El Mundo

Seis muertos y nueve heridos en un tiroteo al norte de México

En el enfrentamiento a tiros estuvieron involucrados familiares de un jefe policial

EscucharEscuchar
Por AFP
La balacera se dio en un municipio del norte de México. Foto: (El Universal / México / GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoViolenciaNarcotráfico

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.