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Reuters y AP piden explicaciones a Israel por el ataque que mató a cinco periodistas en un hospital de Gaza

A un año del ataque en el Hospital Nasser, Reuters y AP piden cuentas a Israel por la muerte de cinco periodistas en Gaza

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Por Europa Press
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El Hospital Nasser fue atacado en agosto de 2025 (la imagen es de un año antes). (-/AFP)







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