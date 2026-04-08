Requisitos para entrar a España: la documentación obligatoria que deben cumplir estos países de Latinoamérica

España exige pasaporte vigente, comprobantes de viaje y fondos mínimos para permitir el ingreso en 2025, con controles más estrictos en frontera.

España reforzó los controles de ingreso y exige a los viajeros cumplir condiciones estrictas de documentación y solvencia económica. Las autoridades migratorias aplican reglas claras sobre pasaportes, visados y comprobantes de estadía para permitir la entrada al país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró que toda persona extranjera debe portar documentación válida y vigente. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen. Además, el documento debe haberse emitido dentro de los últimos diez años.

Los ciudadanos de Bolivia, Cuba, Ecuador, República Dominicana y Belice deben tramitar una visa para ingresar a España, ya que estos países figuran dentro del listado oficial de nacionalidades sujetas a este requisito.

Los ciudadanos de países incluidos en la lista de exención de visado pueden ingresar sin este requisito para estancias de hasta 90 días. En ese grupo figuran naciones como Costa Rica, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

El endurecimiento de controles responde al alto flujo de visitantes que recibe España cada año. Las autoridades buscan ordenar los movimientos migratorios y reforzar la seguridad en los puntos de entrada.

Requisitos obligatorios para ingresar a España

Las normas establecen cinco condiciones básicas para permitir el ingreso:

Ingreso por puestos habilitados

Documento de viaje válido y vigente

Visado cuando corresponda

Justificación del motivo del viaje

Acreditación de medios económicos suficientes

No tener prohibición de entrada

Estos requisitos aplican a estancias cortas de hasta 90 días dentro de un período de 180 días. Incluyen viajes por turismo, negocios, estudios, visitas familiares o actividades no remuneradas.

Documentos que pueden exigir en frontera

Las autoridades pueden solicitar pruebas que respalden el motivo del viaje. Entre los documentos válidos destacan:

Tiquete de regreso o itinerario

Reservas de hospedaje o carta de invitación

Invitación empresarial o acceso a eventos profesionales

Matrícula o admisión en centros educativos

Programas de actividades o certificados de participación

La carta de invitación no sustituye otros requisitos. Solo confirma el hospedaje.

Monto mínimo exigido para ingresar

España exige demostrar solvencia económica. El monto mínimo es de 118 euros por persona por día. También se establece un mínimo total de 1.065 euros, sin importar la duración del viaje.

Los viajeros pueden comprobar estos fondos con efectivo, tarjetas de crédito acompañadas de extractos bancarios o documentos equivalentes. No se aceptan constancias bancarias ni extractos obtenidos por Internet.

Quiénes tienen más facilidades

Los ciudadanos de la Unión Europea y países asociados pueden ingresar con documento de identidad o pasaporte vigente. Estas personas enfrentan controles más flexibles para facilitar la movilidad dentro del bloque.

Casos en que se niega la entrada

Las autoridades pueden rechazar el ingreso si el viajero no cumple los requisitos o si supera el límite de 90 días permitidos en el espacio Schengen. La denegación se comunica mediante una resolución formal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.