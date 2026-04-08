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Requisitos para entrar a España: la documentación obligatoria que deben cumplir estos países de Latinoamérica

Revise los documentos que le pueden exigir, la vigencia del pasaporte y el dinero mínimo requerido antes de llegar a frontera

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Por El País / GDA / Uruguay
España exige pasaporte vigente, comprobantes de viaje y fondos mínimos para permitir el ingreso en 2025, con controles más estrictos en frontera.
España exige pasaporte vigente, comprobantes de viaje y fondos mínimos para permitir el ingreso en 2025, con controles más estrictos en frontera. (Canva stock/Ilonakozhevnikova / lorenna512 de Getty Images)







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El País / GDA / Uruguay

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