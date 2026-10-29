¿Quién pagó el vuelo de huida de Bolsonaro desde Brasil? Esto revela el dueño del avión

Brasilia, Brasil. El vuelo de Flávio Bolsonaro para huir de Brasil fue encargado y pagado por un intermediario del sector aeronáutico desde una cuenta en Estados Unidos, dijo este jueves el dueño de la compañía aérea a la AFP.

El derechista Bolsonaro escapó en la madrugada del miércoles desde Argentina en un jet privado hacia Florida con su familia, luego de que la policía cancelara sus pasaportes en una investigación por presunto lavado de dinero.

Bolsonaro no reconoció su derrota ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo y afirmó que va a “liderar” a la oposición desde Estados Unidos.

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