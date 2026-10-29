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¿Cuánto ayudó el gobierno de Trump a la fuga de Bolsonaro? Esto revela el ‘New York Times’

El candidato perdedor de las elecciones es investigado por lavado de dinero y corrupción; los Bolsonaro han sido cercanos a la política de Trump

Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026.
Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. RICARDO ARDUENGO
Fernando Chaves Espinach

El gobierno de Donald Trump facilitó la llegada a Estados Unidos del senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado en las elecciones presidenciales, y prevé agilizar su eventual residencia permanente, según reveló The New York Times.

El diario estadounidense informó que Bolsonaro y su familia ingresaron al país mediante un permiso temporal conocido como humanitarian parole, concedido por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo. Según el Times, la visa de ingreso fue solicitada por el presidente Trump.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el senador probablemente solicitará una residencia permanente (green card) y que el trámite podría acelerarse, como ocurrió con su hermano Eduardo.