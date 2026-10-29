¿Cuánto ayudó el gobierno de Trump a la fuga de Bolsonaro? Esto revela el ‘New York Times’

El gobierno de Donald Trump facilitó la llegada a Estados Unidos del senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado en las elecciones presidenciales, y prevé agilizar su eventual residencia permanente, según reveló The New York Times.
El diario estadounidense informó que Bolsonaro y su familia ingresaron al país mediante un permiso temporal conocido como humanitarian parole, concedido por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo. Según el Times, la visa de ingreso fue solicitada por el presidente Trump.
Funcionarios estadounidenses dijeron que el senador probablemente solicitará una residencia permanente (green card) y que el trámite podría acelerarse, como ocurrió con su hermano Eduardo.
La operación incluyó un avión privado gestionado por Jason Miller, funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca, según fuentes citadas por el periódico. Bolsonaro llegó el miércoles 28 de octubre al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Florida, después de viajar desde Argentina con una escala en Ecuador.
“Voló la noche del martes desde Argentina hasta Ecuador para reabastecer combustible y luego continuó hacia Miami, todo en un avión privado gestionado por Jason Miller, funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca, según una persona familiarizada con la logística del viaje. Eduardo Bolsonaro, hermano menor del senador, ha mantenido contacto con Miller. El plan se puso en marcha el lunes, después de que le ordenaran a Bolsonaro entregar sus pasaportes, añadió la fuente”, detalla el Times.
La llegada se produjo pese a que las autoridades brasileñas habían cancelado sus pasaportes y ordenado que los entregara, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Según una revisión de registros públicos realizada por The New York Times, Bolsonaro habría presentado al ingresar un pasaporte diplomático brasileño cancelado.
El reporte del Times también incluye un análisis de la aparente contradicción en la política migratoria de Trump, según la información disponible hasta ahora. Folha de S.Paulo destacó que el presidente recurrió al parole, un mecanismo de acogida humanitaria que su administración restringió para otros grupos de migrantes. El diario brasileño precisó que el permiso es temporal y no equivale a una visa ni garantiza la residencia permanente.
Según O Globo, que el registro migratorio estadounidense asociaba la entrada de Bolsonaro con un pasaporte brasileño cancelado y con su pasaporte italiano, en un aparente trámite homologado.
El medio argentino La Nación también había reportado versiones sobre la participación del Gobierno estadounidense en su salida de Brasil, aunque durante las primeras horas persistían dudas sobre su paradero y la ruta que había seguido. Inicialmente el gobierno de Javier Milei había negado el ingreso por la frontera del hijo de Jair Bolsonaro.
Según AFP, el presidente Donald Trump calificó este jueves de “desgracia” las elecciones presidenciales en Brasil, un día después de que el candidato conservador derrotado, su aliado Flávio Bolsonaro, huyera a Estados Unidos.
“Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil, fue una desgracia”, declaró a periodistas antes de partir para un mítin electoral.
Empero, en sus escuetas declaraciones sobre el tema, ha enfatizado que no desea “involucrarse” en el asunto.