¿Cuánto ayudó el gobierno de Trump a la fuga de Bolsonaro? Esto revela el ‘New York Times’

El gobierno de Donald Trump facilitó la llegada a Estados Unidos del senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado en las elecciones presidenciales, y prevé agilizar su eventual residencia permanente, según reveló The New York Times.

El diario estadounidense informó que Bolsonaro y su familia ingresaron al país mediante un permiso temporal conocido como humanitarian parole, concedido por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo. Según el Times, la visa de ingreso fue solicitada por el presidente Trump.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el senador probablemente solicitará una residencia permanente (green card) y que el trámite podría acelerarse, como ocurrió con su hermano Eduardo.

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