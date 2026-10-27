Estados Unidos otorgará visa a Flávio Bolsonaro, investigado por lavado de dinero y corrupción en Brasil

Washington, Estados Unidos. El conservador Flávio Bolsonaro huyó de Brasil con destino Estados Unidos tras haber perdido las presidenciales contra Lula, a pesar de una orden judicial que le impedía salir del país, informaron este martes medios estadounidenses.

Sin confirmar el viaje de Bolsonaro, la administración de Donald Trump anunció que dará visado al derrotado candidato y a su familia, según una fuente diplomática bajo anonimato.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no ha reconocido su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump es aliado de la familia Bolsonaro y el lunes denunció que las elecciones de Brasil habían sido “amañadas”.

Flávio Bolsonaro dijo ese mismo día que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un “intento de intimidarlo”.

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Según CNN, que cita una fuente oficial anónima, Flávio Bolsonaro se dirigía a Florida tras abandonar Brasil.

Washington “emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos”, dijo la alta fuente del Departamento de Estado.

Una fuente policial indicó este martes a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados.

Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta citado en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.

En Brasil, las informaciones sobre su partida causaron estupefacción en su campo.

“No tenemos todavía noticias de su paradero”, dijo a periodistas en Brasilia su jefe de campaña Rogério Marinho.

“Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos”, añadió.

Lula triunfó en las elecciones del domingo. (NELSON ALMEIDA/AFP)

“Nunca pensé en salir”

Al denunciar el lunes que se le había prohibido dejar el país, el conservador negó cualquier intención de partir.

“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo en un video.

Afirmó además que pretendía ser el jefe de la oposición al gobierno de Lula.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado en el Congreso brasileño, está radicado en Estados Unidos donde ejerce de enlace con la administración de Trump.

Eduardo dijo la semana pasada en un pódcast estadounidense que era favorable a que su hermano dejara Brasil si no ganaba las elecciones debido a las investigaciones judiciales en su contra.

Tras perder las elecciones, Flávio Bolsonaro dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

El mandatario izquierdista, de 81 años, ganó por casi 52% de los votos, frente a 48% para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.

Lula se impuso ante el partido Liberal de Bolsonaro. (SILVIO AVILA/AFP)

Tras los pasos de su padre

Bolsonaro era favorito para ganar el balotaje tras imponerse en la primera vuelta.

Había prometido que en caso de ganar, su primera acción de gobierno sería liberar a su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022.

Jair Bolsonaro, que como su hijo tampoco reconoció su derrota electoral, partió a Estados Unidos en vísperas de la asunción de su rival izquierdista. Volvió al cabo de tres meses.

Paralelamente, un juez del tribunal supremo de Brasil ordenó el martes a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña electoral del senador.

En concreto Flávio Dino solicitó investigar el “posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros” y otras formas de presunta interferencia electoral como “manipulaciones” en redes sociales, según la decisión consultada por la AFP.

Durante la campaña, Lula acusó a Trump de buscar interferir en las elecciones y denunció a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, de perjudicarle en la difusión de contenidos.

Meta admitió errores técnicos pero negó las acusaciones.

Por su parte, Lula dice que una fuga de Flávio Bolsonaro a EEUU sería “vergonzosa”.