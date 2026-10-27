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Estados Unidos otorgará visa a Flávio Bolsonaro, investigado por lavado de dinero y corrupción en Brasil

Estados Unidos “emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos”, dice fuente a AFP

El gobierno estadounidense concederá visados para el derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia,
El gobierno estadounidense concederá visados para el derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia. PABLO PORCIUNCULA
AFP

Washington, Estados Unidos. El conservador Flávio Bolsonaro huyó de Brasil con destino Estados Unidos tras haber perdido las presidenciales contra Lula, a pesar de una orden judicial que le impedía salir del país, informaron este martes medios estadounidenses.

Sin confirmar el viaje de Bolsonaro, la administración de Donald Trump anunció que dará visado al derrotado candidato y a su familia, según una fuente diplomática bajo anonimato.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no ha reconocido su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.