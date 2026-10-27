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Flávio Bolsonaro huyó de Brasil hacia Estados Unidos, confirman medios y diputado

O Globo y ‘Folha de S. Paulo’ siguen de cerca posible salida del candidato derrotado por Lula en las elecciones de este domingo

(Archivo) Flávio Bolsonaro buscará seguir en los pasos de su padre, Jair Bolsonaro, por la presidencia de Brasil.
(Archivo) Flávio Bolsonaro buscará seguir en los pasos de su padre, Jair Bolsonaro, por la presidencia de Brasil. PABLO PORCIUNCULA

Fernando Chaves Espinach y O Globo

El exsenador conservador Flávio Bolsonaro, derrotado por Lula en las elecciones del domingo, podría dirigirse hacia los Estados Unidos y aterrizaría en las próximas horas. Así reportan los medios brasileños Folha de S. Paulo y O Globo, que citan a aliados cercanos al político, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El excandidato incumplió el plazo para entregar sus pasaportes a la Policía Federal, que venció la mañana del martes 27 de octubre, informó el medio brasileño O Globo. La agencia Reuters y La Nación de Argentina también confirmaron la salida del político.

Bolsonaro es investigado por una causa de lavado de dinero y por otras pesquisas abiertas; asimismo, el Tribunal Supremo ordenó indagar posible financiamiento extranjero de su campaña.