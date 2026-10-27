Flávio Bolsonaro huyó de Brasil hacia Estados Unidos, confirman medios y diputado

El exsenador conservador Flávio Bolsonaro, derrotado por Lula en las elecciones del domingo, podría dirigirse hacia los Estados Unidos y aterrizaría en las próximas horas. Así reportan los medios brasileños Folha de S. Paulo y O Globo, que citan a aliados cercanos al político, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El excandidato incumplió el plazo para entregar sus pasaportes a la Policía Federal, que venció la mañana del martes 27 de octubre, informó el medio brasileño O Globo. La agencia Reuters y La Nación de Argentina también confirmaron la salida del político.

Bolsonaro es investigado por una causa de lavado de dinero y por otras pesquisas abiertas; asimismo, el Tribunal Supremo ordenó indagar posible financiamiento extranjero de su campaña.

La fuente del entorno de los Bolsonaro que confirmó la noticia a La Nación no quiso ofrecer detalles sobre la salida del senador del Partido Liberal (PL) del país, en medio de las versiones de que habría salido a través de la Argentina.

La noticia sobre el vuelo rumbo a Estados Unidos fue publicada primero por el sitio Metropoles, que señala que se fue con su mujer y sus dos hijas rumbo a Florida.

Según el sitio brasileño, el gobierno de Donald Trump ya fue notificado sobre el viaje de Flávio Bolsonaro.

Poco después, el diputado del Partido Liberal Mauricio Marcon aseguró que Bolsonaro “ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos” en un vídeo difundido en sus redes sociales donde lo comparó con María Corina Machado.

“Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país”, dijo Marcon.

Bolsonaro habría viajado “a través de Venezuela o de Argentina” a Estados Unidos, donde “denunciará el régimen impuesto por Lula, Xandão -en alusión al juez del Supremo Alexandre de Moraes- y todo ese grupo contra el pueblo brasileño”, agregó el diputado, informó Europa Press.

Ante las informaciones iniciales, la Policía Federal de Brasil investiga si el legislador salió del país por la frontera con Argentina para viajar a Estados Unidos. La orden de entregar los documentos fue emitida por el magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

El magistrado también prohibió al senador mantener contacto con el abogado Willer Tomaz. Ambos son investigados por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero, según el medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció un supuesto amaño en las elecciones de Brasil tras la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva. (La Nación/Archivo)

Por su parte, Folha cita a fuentes cercanas que afirman que Bolsonaro sí salió del país, pese a sus consejos de que se mantuviera en Brasil.

Según el diario, aliados de Bolsonaro aseguran que el senador ya está en el vuelo y Bolsonaro decidió huir dos días después de perder las elecciones presidenciales frente a Lula (del Partido de los Trabajadores). El vuelo debería aterrizar dentro de unas horas, afirman.

Estas fuentes cercanas al político citadas por el medio paulista, que se declaran contrarias a la huida, aseguran que el plan fue organizado y puesto en marcha por un abogado cercano a la familia Bolsonaro. El senador estaría incomunicado; el coordinador de su campaña, Rogério Marinho, negó inicialmente la huida.

El senador no reconoció la derrota frente a Lula, pero desistió de presentar una demanda para solicitar la anulación de las elecciones debido a la ampliación del horario de votación del domingo.

Apenas el 0,03 % de los votos se registró durante las dos horas adicionales, autorizadas por las autoridades electorales debido a la falta de autobuses en varias ciudades.

Durante la madrugada, el sitio argentino Infobae informó que Bolsonaro había llegado a Puerto Iguazú, Argentina, donde tomaría un vuelo privado rumbo a Miami, Estados Unidos. Sin embargo, el vuelo fue cancelado.

En un comunicado enviado a última hora de la mañana de este martes, la Dirección Nacional de Migraciones y la Casa Rosada afirmaron que no tenían registro de la entrada de Flávio Bolsonaro en Argentina. Empero, las autoridades iniciaron los procedimientos de inspección de la aeronave y su tripulación, indicaron ambas instituciones.