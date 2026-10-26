María Corina Machado dispuesta a reunirse con la presidenta interina de Venezuela, dice vocera

Caracas, Venezuela. La líder de la oposición y premio Nobel de la Paz María Corina Machado está dispuesta a reunirse con la presidenta interina de Venezuela, ratificó este lunes la vocera de su partido.

Machado, que regresó a Venezuela sorpresivamente el domingo luego de diez meses de exilio, fue recibida por miles de personas que se volcaron a las vías en varios puntos de su trayecto de unos 400 kilómetros desde Barquisimeto (oeste) hasta Caracas.

Su regreso vuelve a colocar en el debate político a la figura más influyente de la oposición venezolana, en momentos en que un sector de la oposición y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez negocian una transición democrática con el respaldo de Estados Unidos.

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