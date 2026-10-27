¿Flávio Bolsonaro intenta salir de Brasil? Rumores se difunden y autoridades refuerzan control en aeropuerto

Este martes, el portal argentino Infobae informó que la empresa aérea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para el senador desde territorio argentino rumbo a Estados Unidos.
“Es todo falso, nunca ingresó”, dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Seguridad.
Por su parte la Dirección Nacional de Migraciones aclaró mediante un comunicado que “no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”.
“A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el aeropuerto internacional de Iguazú (Misiones), las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación”, citó el parte.
“La documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, añadió Migraciones.
Bolsonaro informó el lunes en un video que la Justicia le había prohibido salir del país.
“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo el senador derechista.
La AFP consultó a la Policía Federal brasileña y al coordinador de campaña de Bolsonaro sobre eventuales movimientos del dirigente para salir de Brasil, pero no obtuvo respuesta inmediata. Tampoco respondió Baires Fly.
El portavoz del presidente Javier Milei, Adrián Ravier, dijo el martes que “no hay ningún pedido de asilo” de Bolsonaro.
Un juez del tribunal supremo de Brasil ordenó el martes a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña del senador conservador.
Bolsonaro no ha reconocido el resultado del balotaje que permitirá al presidente izquierdista de Brasil permanecer en el poder hasta 2030.
Milei, que apoyó a Bolsonaro en su campaña presidencial, no se ha pronunciado sobre la reelección de Lula a quien ha calificado de “ladrón” y “corrupto”, lo que llevó a una inédita crisis diplomática entre los principales socios comerciales del Mercosur.
“En 2023 cuando Milei fue electo presidente no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente”, señaló Ravier. “No va a haber comunicado oficial” respecto al resultado de los comicios en Brasil, dijo el portavoz.