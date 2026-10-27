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¿Flávio Bolsonaro intenta salir de Brasil? Rumores se difunden y autoridades refuerzan control en aeropuerto

Argentina desmintió que Flávio Bolsonaro intentara salir de Brasil por su territorio. Conozca las aclaraciones oficiales y el estatus del caso

Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro speaks to supporters following the partial results of the presidential election in Brasilia, Brazil on October 4, 2026. Brazilian senator Flavio Bolsonaro, son of the far-right former leader Jair Bolsonaro, finished ahead of President Luiz Inacio Lula da Silva in the election on October 4, 2026, which will go to a run-off in three weeks. (Photo by Evaristo SA / AFP)
Flávio Bolsonaro no reconoció inicialmente las elecciones. EVARISTO SA
AFP

Buenos Aires, Argentina. Las autoridades argentinas desmintieron este martes versiones difundidas por medios locales según las cuales el senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en balotaje por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, habría intentado abandonar Brasil a través de Argentina.

Este martes, el portal argentino Infobae informó que la empresa aérea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para el senador desde territorio argentino rumbo a Estados Unidos.

“Es todo falso, nunca ingresó”, dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Seguridad.