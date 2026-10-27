¿Flávio Bolsonaro intenta salir de Brasil? Rumores se difunden y autoridades refuerzan control en aeropuerto

Buenos Aires, Argentina. Las autoridades argentinas desmintieron este martes versiones difundidas por medios locales según las cuales el senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en balotaje por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, habría intentado abandonar Brasil a través de Argentina.

Este martes, el portal argentino Infobae informó que la empresa aérea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para el senador desde territorio argentino rumbo a Estados Unidos.

“Es todo falso, nunca ingresó”, dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Seguridad.

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