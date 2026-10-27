Tribunal supremo de Brasil ordena investigar posible financiación extranjera a campaña de Flávio Bolsonaro

Brasilia, Brasil. Un juez del tribunal supremo de Brasil ordenó el martes a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña del senador conservador Flávio Bolsonaro, derrotado en el balotaje del domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El magistrado Flávio Dino solicitó investigar el “posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros” y otras formas de presunta interferencia electoral como “manipulaciones” en redes sociales, según la decisión consultada por la AFP.

Los brasileños eligieron el domingo para un cuarto mandato no consecutivo a Lula, frente al hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro, que habría representado un regreso de la derecha.

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