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Tribunal supremo de Brasil ordena investigar posible financiación extranjera a campaña de Flávio Bolsonaro

Un juez del tribunal supremo de Brasil ordenó investigar una posible financiación extranjera a la campaña del senador conservador Flávio Bolsonaro

El senador de derecha y candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, este 25 de octubre de 2026.
El senador de derecha y candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, tras conocer los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, este 25 de octubre de 2026. PABLO PORCIUNCULA
AFP

Brasilia, Brasil. Un juez del tribunal supremo de Brasil ordenó el martes a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña del senador conservador Flávio Bolsonaro, derrotado en el balotaje del domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El magistrado Flávio Dino solicitó investigar el “posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros” y otras formas de presunta interferencia electoral como “manipulaciones” en redes sociales, según la decisión consultada por la AFP.

Los brasileños eligieron el domingo para un cuarto mandato no consecutivo a Lula, frente al hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro, que habría representado un regreso de la derecha.