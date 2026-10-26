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El Mundo

Flávio Bolsonaro desiste de pedir anulación de elecciones en Brasil y anuncia sus siguientes pasos

El candidato de derecha anunció que demandará a Lula por presunto abuso de poder. Donald Trump cuestionó los resultados, pero no anunció medidas para respaldarlo

Brasil vota este domingo para elegir presidente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El ajustado margen en los sondeos prevé un balotaje en octubre.
Brasil eligió a Lula en el balotaje. Sajjad HUSSAI / Eraldo Peres/ AFP
Fernando Chaves Espinach

Flávio Bolsonaro desistió de solicitar la anulación de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la reelección con el 51,8% de los votos, frente al 48,2% del candidato de derecha.

Según informó The Washington Post, Bolsonaro anunció este lunes que, en lugar de impugnar los comicios, presentará una demanda contra Lula por presunto abuso de poder.

El recurso cuestionará el anuncio de un aumento en el principal beneficio de asistencia social del país, realizado por el presidente poco antes de la segunda ronda.