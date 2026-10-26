Flávio Bolsonaro desiste de pedir anulación de elecciones en Brasil y anuncia sus siguientes pasos

El recurso cuestionará el anuncio de un aumento en el principal beneficio de asistencia social del país, realizado por el presidente poco antes de la segunda ronda.
“Yo no fui quien perdió; el sistema ganó”, declaró Bolsonaro, quien prometió organizar a la oposición ante “la barbarie”.
El cambio de estrategia ocurrió después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara los comicios de aparentemente amañados, aunque no anunciara medidas para respaldar al candidato brasileño.
“Parecía otra elección amañada, francamente”, dijo Trump a periodistas, sin presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones, según AFP.
Bolsonaro había exigido inicialmente la anulación de la votación por la extensión del horario electoral, una medida adoptada ante problemas de transporte y condiciones meteorológicas adversas. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, aseguró que la decisión no alteró el resultado.
De acuerdo con O Globo, antes de hacer el anuncio, Flávio discutió los próximos pasos políticos con sus aliados, entre ellos el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); el senador Rogério Marinho (PL-RN), coordinador de su campaña, y el senador electo Guilherme Derrite (PP-SP).
“La posibilidad fue descartada por el círculo cercano del senador, que considera que no tendría sentido abandonar Brasil después del respaldo obtenido en las urnas”, escribe el medio brasileño. Según el portal de noticias, la decisión fue que “preserve el capital político acumulado durante la campaña y mantenga la coordinación con gobernadores, legisladores y dirigentes partidarios que apoyaron su candidatura”.
De acuerdo con Folha de S. Paulo, Flávio cambió el tono y afirmó que organizará a la oposición para “resistir al caos” y convertir al Congreso Nacional en una “fortaleza”.
La derrota de Bolsonaro representa un revés para los esfuerzos de Trump por consolidar gobiernos de derecha aliados en América Latina.
Anteriormente, el presidente estadounidense había apoyado a Jair Bolsonaro, el expresidente que intentó un golpe de Estado al perder ante Lula, y por extensión, a su hijo Flávio.