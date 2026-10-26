Flávio Bolsonaro desiste de pedir anulación de elecciones en Brasil y anuncia sus siguientes pasos

Flávio Bolsonaro desistió de solicitar la anulación de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la reelección con el 51,8% de los votos, frente al 48,2% del candidato de derecha.

Según informó The Washington Post, Bolsonaro anunció este lunes que, en lugar de impugnar los comicios, presentará una demanda contra Lula por presunto abuso de poder.

El recurso cuestionará el anuncio de un aumento en el principal beneficio de asistencia social del país, realizado por el presidente poco antes de la segunda ronda.

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