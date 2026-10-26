Donald Trump alega que hubo amaño en el triunfo de Lula sobre Bolsonaro en Brasil

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que hubo amaño en las elecciones presidenciales de Brasil, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro.

El mandatario estadounidense calificó los comicios de corruptos y manipulados, aunque no presentó pruebas de irregularidades en el proceso electoral.

Trump hizo estas declaraciones ante periodistas cuando salía de Washington rumbo a un mitin de campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

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