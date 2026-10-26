Donald Trump alega que hubo amaño en el triunfo de Lula sobre Bolsonaro en Brasil

El mandatario estadounidense calificó los comicios de corruptos y manipulados, aunque no presentó pruebas de irregularidades en el proceso electoral.
Trump hizo estas declaraciones ante periodistas cuando salía de Washington rumbo a un mitin de campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.
“Yo no me postulo en Brasil, me postulo en Estados Unidos”, dijo el republicano.
Aunque aseguró que no tomó partido por ninguno de los candidatos, el republicano cuestionó la legitimidad de los resultados y manifestó su descontento con el proceso electoral brasileño.
Trump sugiere que las elecciones de Brasil estuvieron "amañadas"
Lula ganó las elecciones de Brasil con el 51,78% de los votos
Contra los pronósticos, Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial celebrada el domingo 25 de octubre, al imponerse al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula obtuvo el 51,78% de los votos válidos, equivalente a 64,2 millones de sufragios, frente al 48,22% (59,8 millones) de Bolsonaro.
El resultado representó un cambio respecto a la primera ronda electoral. Tres semanas antes, Lula quedó 2,2 millones de votos por detrás de Flávio Bolsonaro.
El TSE declaró la elección matemáticamente definida tras la actualización de los resultados.
El pasado 5 de octubre, Trump celebró la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera ronda, aunque no expresó directamente su respaldo al candidato.
Trump también cuestionó las elecciones de Estados Unidos
Las acusaciones contra el proceso brasileño se suman a los antecedentes del presidente estadounidense en materia electoral.
Trump cuestionó su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, cuyos resultados calificó de fraudulentos.
También puso en duda las elecciones legislativas de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano enfrenta el riesgo de perder el control del Congreso.
Trump también expresó simpatía por Lula da Silva. El presidente estadounidense aseguró que mantiene una relación cordial con Lula, pese a las diferencias comerciales entre sus gobiernos. Ambos dirigentes tienen 80 años.
No obstante, Trump insistió en sus cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral brasileño, particularmente por la ampliación del horario de votación.