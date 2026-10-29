Trump dice que las elecciones de Brasil fueron ‘una desgracia’

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó este jueves de “desgracia” las elecciones presidenciales en Brasil, un día después de que el candidato conservador derrotado, su aliado Flávio Bolsonaro, huyera a Estados Unidos.

“Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil, fue una desgracia”, declaró a periodistas antes de partir para un mítin electoral.

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil con su familia después de la derrota electoral, pese a una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

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