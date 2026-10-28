Donald Trump evita involucrarse en polémica tras autoproclamación de Flávio Bolsonaro como presidente de Brasil

Trump evitó pronunciarse sobre el comunicado del político brasileño, quien llegó a Miami junto con su familia horas antes de las declaraciones del mandatario estadounidense.
Al ser consultado sobre las razones por las cuales su gobierno permitió el ingreso de Bolsonaro y sus familiares a Estados Unidos, Trump consideró que recibieron un trato injusto. También aseguró que no tomó posición sobre las elecciones brasileñas, aunque defendió su derecho a cuestionar situaciones que considera inapropiadas.
Flávio Bolsonaro se autoproclamó presidente de Brasil mediante un comunicado difundido tras su salida del país. Sin embargo, posteriormente circuló una segunda versión del documento en la que se presentó como líder de la oposición.
El senador anunció que liderará la oposición desde Estados Unidos y comparó su situación con la de los opositores venezolanos Juan Guaidó y María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz.
Bolsonaro no reconoció su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo.
Aunque lideró la primera ronda, Lula logró remontar los resultados y obtuvo la victoria en el balotaje, después de que la jornada electoral se extendiera dos horas por orden de un juez de la Corte Suprema de Brasil.
Trump mantiene una alianza política con la familia Bolsonaro, aunque descartó intervenir en la controversia electoral brasileña.