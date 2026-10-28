Donald Trump evita involucrarse en polémica tras autoproclamación de Flávio Bolsonaro como presidente de Brasil

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que no se involucrará en la polémica por la autoproclamación del senador Flávio Bolsonaro como presidente de Brasil, tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump evitó pronunciarse sobre el comunicado del político brasileño, quien llegó a Miami junto con su familia horas antes de las declaraciones del mandatario estadounidense.

Al ser consultado sobre las razones por las cuales su gobierno permitió el ingreso de Bolsonaro y sus familiares a Estados Unidos, Trump consideró que recibieron un trato injusto. También aseguró que no tomó posición sobre las elecciones brasileñas, aunque defendió su derecho a cuestionar situaciones que considera inapropiadas.

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