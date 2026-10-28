Flávio Bolsonaro se autoproclama ‘verdadero presidente electo de Brasil’ y denuncia persecución

Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se proclamó el “verdadero presidente electo de Brasil” en una carta dirigida a la población de su país y a la comunidad internacional, en la que denunció un supuesto fraude electoral y acusó a las instituciones judiciales de impulsar una persecución política en su contra.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, escribió Bolsonaro en el documento, redactado en portugués.

El político, quien llegó a Miami, Estados Unidos, este miércoles 28 de octubre, después de viajar desde Brasil a través de Argentina y Ecuador, agradeció al presidente argentino, Javier Milei, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por lo que describió como muestras de respaldo.

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