Flávio Bolsonaro se autoproclama ‘verdadero presidente electo de Brasil’ y denuncia persecución

Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se proclamó el “verdadero presidente electo de Brasil” en una carta dirigida a la población de su país y a la comunidad internacional, en la que denunció un supuesto fraude electoral y acusó a las instituciones judiciales de impulsar una persecución política en su contra.
“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, escribió Bolsonaro en el documento, redactado en portugués.
El político, quien llegó a Miami, Estados Unidos, este miércoles 28 de octubre, después de viajar desde Brasil a través de Argentina y Ecuador, agradeció al presidente argentino, Javier Milei, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por lo que describió como muestras de respaldo.
“Quería agradecer al presidente Milei por su valentía, sentido de justicia y legalidad, al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme”, expresó.
Bolsonaro calificó a Estados Unidos como una tierra de libertades y describió a Trump como un “gran defensor de la libertad de expresión”.
En la carta, el senador cuestionó la ampliación del horario de votación durante la segunda ronda electoral, una decisión que atribuyó al Supremo Tribunal Federal (STF), y sostuvo que esta permitió alterar el resultado de los comicios. Su partido también había solicitado dicha ampliación citando atrasos y problemas de acceso a las urnas por el clima.
El candidato derrotado afirmó que se produjo un fraude electoral y acusó al sistema judicial de actuar de manera ilegítima. También cuestionó la actuación del Tribunal Superior Electoral (TSE), al que reprochó no haber respondido a sus señalamientos. Empero, el martes, Bolsonaro había desistido de emprender acciones legales y solo dijo que se dedicaría a organizar la oposición.
Acusa al Poder Judicial de persecución política
Otro de los ejes de la carta es la acusación de que las autoridades brasileñas emprendieron una persecución política en su contra.
Bolsonaro afirmó que la respuesta de las instituciones a sus cuestionamientos electorales llegó rápidamente y sostuvo que el proceso judicial en su contra estaría motivado por intereses políticos.
“Para dejarlo claro, no existe ninguna orden de prisión contra mí, porque no cometí ningún delito”, escribió.
El senador, quien está investigado por la justicia brasileña por lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento ilegal, aseguró que se trata de una “caza de brujas políticamente motivada” y sostuvo que las actuaciones judiciales buscan convertirlo en un rehén y utilizarlo como instrumento de presión.
“No era mi intención dejar mi patria, pero sé exactamente hacia dónde va esto”, manifestó en la carta.
La salida del senador se produjo después de que el Supremo Tribunal Federal ordenara la entrega de sus pasaportes en el marco de la investigación. La Policía Federal brasileña informó posteriormente de la cancelación de sus documentos ordinario y diplomático.