¿Qué investigaciones pesan sobre Flávio Bolsonaro?

Brasilia, Brasil. El senador Flávio Bolsonaro, que huyó a Estados Unidos tras perder el balotaje ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta varias investigaciones judiciales en Brasil.

Sus pasaportes brasileños, incluido uno diplomático, fueron cancelados el martes tras incumplir una orden de entregarlos que le dio el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, considerado un enemigo por el bolsonarismo.

Él había dicho que atendería el pedido. Anunció que lideraría la oposición al gobierno de Lula, aunque sin reconocer la derrota.

La madrugada del miércoles huyó rumbo a Estados Unidos desde Argentina.

Flavio Bolsonaro es escoltado a su auto - Crédito CNN

A continuación, las investigaciones que pesan sobre el senador, que se declara víctima de persecución política y perderá los fueros parlamentarios cuando expire su mandato a fines de enero.

Posible lavado de dinero

La corte abrió una investigación policial por presunto lavado de dinero sobre Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz, a quien ha reconocido como amigo.

Fue en el marco de ese caso que el juez Moraes ordenó tras los comicios retenerle sus pasaportes, incluido uno italiano que el senador posee, dijo una fuente de la Policía Federal a la AFP.

Según medios brasileños, la policía temía una fuga, en parte por declaraciones de su hermano Eduardo, radicado en Estados Unidos, a favor de que dejara Brasil si perdía los comicios.

La policía sospecha que Bolsonaro y Tomaz eran socios en empresas y que el senador tenía acceso pleno a una cuenta bancaria de una de ellas.

Tomaz se instaló en Estados Unidos tras ser blanco en agosto de un operativo por un escándalo de descuentos ilegales en las jubilaciones, según la prensa.

Unos 9 millones de beneficiarios sufrieron algún cobro indebido, en un fraude que suma miles de millones de reales.

Un ‘biopic’ del padre

El caso más conocido gira en torno a Dark Horse, un filme biográfico sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Lula.

En mayo, el sitio Intercept Brasil reveló audios en los que Flávio Bolsonaro negociaba unos 24 millones de dólares para financiar la película con el banquero Daniel Vorcaro, preso por un enorme caso de fraude.

A finales de julio, el juez de la corte suprema Andre Mendonça ordenó investigar ese financiamiento.

La justicia indaga si hubo corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

Flávio admitió haber pedido el dinero, pero aseguró que no hay nada ilegal, al tratarse de fondos “privados”.

Jair Bolsonaro fue trasladado en un convoy desde las dependencias de la Policía Federal, donde cumple su condena, hasta el hospital DF Star. Foto: (SERGIO LIMA/AFP)

Financiación extranjera a la campaña

Otro magistrado del supremo ordenó este martes a la policía indagar sobre una posible financiación extranjera a su campaña.

El juez Flávio Dino solicitó investigar el “posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros” y otras formas de presunta interferencia electoral como “manipulaciones” en redes sociales.

Lula denunció durante la campaña la presunta interferencia de Meta en las elecciones brasileñas a favor de su rival.

La compañía estadounidense, dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram, niega las acusaciones pero reconoció errores como la desactivación de anuncios de la campaña de Lula por motivos técnicos.

El antecedente de las ‘rachadinhas’

Antes de su salto a la política nacional, Flávio ya había protagonizado otro escándalo que persiguió a su familia.

En 2020, la fiscalía de Rio de Janeiro lo acusó de quedarse con parte de los salarios de sus asesores cuando era diputado estatal.

En Brasil, esa práctica se conoce como “rachadinha”.

Según los fiscales, parte del dinero que recibía se lavaba a través de una tienda de chocolates de la que era socio.

El caso se derrumbó en 2021, cuando un tribunal superior anuló las pruebas obtenidas durante la investigación. La denuncia fue archivada en 2022.