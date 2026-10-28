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¿Qué investigaciones pesan sobre Flávio Bolsonaro?

El senador Flávio Bolsonaro enfrenta causas en el Supremo Tribunal Federal brasileño por presunto lavado de dinero, fondos ilícitos para la biopic de su padre y financiamiento electoral extranjero

El gobierno estadounidense concederá visados para el derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia,
El gobierno estadounidense concederá visados para el derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia. PABLO PORCIUNCULA
AFP

Brasilia, Brasil. El senador Flávio Bolsonaro, que huyó a Estados Unidos tras perder el balotaje ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta varias investigaciones judiciales en Brasil.

Sus pasaportes brasileños, incluido uno diplomático, fueron cancelados el martes tras incumplir una orden de entregarlos que le dio el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, considerado un enemigo por el bolsonarismo.

Él había dicho que atendería el pedido. Anunció que lideraría la oposición al gobierno de Lula, aunque sin reconocer la derrota.