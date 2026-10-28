Plan de huida de Flávio Bolsonaro se habría organizado semanas antes de su derrota, dice O Globo

Brasilia, Brasil. El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro negó en un video que tuviera planes de abandonar Brasil, pero la huida del senador ya estaba planeada desde varias semanas antes de que se llevara a cabo.
La posibilidad de viajar a Estados Unidos con su familia se contemplaba en caso de que el candidato del Partido Liberal (PL) perdiera las elecciones. Sin embargo, Flávio, sus aliados y miembros de su familia prácticamente descartaron ese escenario después de que el senador quedara por delante de Lula en la primera vuelta.
Eduardo Bolsonaro, quien vive en Estados Unidos desde el año pasado, fue el principal artífice de la huida de su hermano. Él y Paulo Figueiredo, expresentador de Jovem Pan, mantenían conversaciones con funcionarios del Gobierno de Donald Trump sobre la necesidad de recibir a Flávio en caso de una derrota electoral.
A su juicio, cualquier resultado que no fuera una victoria alimentaría la teoría conspirativa de que hubo fraude, algo que nunca ocurrió.
Según personas cercanas a la familia, el plan previsto para que el senador abandonara el país contemplaba hacerlo a través de Venezuela. Sin embargo, la Policía Federal brasileña aún no ha logrado confirmar la ruta que siguió el senador.
Las autoridades tuvieron dificultades incluso para confirmar la llegada de Flávio a Miami, ya que el Gobierno estadounidense no permitió el envío de un funcionario brasileño a esa ciudad, después de ordenar la salida del último policía brasileño que ocupó ese puesto.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó oficialmente que Flávio y sus familiares recibirán visas para permanecer en el país. Desde que Lula fue declarado ganador de las elecciones, Trump comenzó a hacer declaraciones en las que cuestionaba, sin presentar pruebas, la legitimidad de los comicios brasileños.
Eduardo viajó este martes 27 de octubre a Florida con su esposa y sus hijos para recibir a su hermano. La idea es que Flávio transmita en vivo por internet, aún esta semana, una explicación sobre los motivos de su huida.