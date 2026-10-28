Plan de huida de Flávio Bolsonaro se habría organizado semanas antes de su derrota, dice O Globo

Brasilia, Brasil. El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro negó en un video que tuviera planes de abandonar Brasil, pero la huida del senador ya estaba planeada desde varias semanas antes de que se llevara a cabo.

La posibilidad de viajar a Estados Unidos con su familia se contemplaba en caso de que el candidato del Partido Liberal (PL) perdiera las elecciones. Sin embargo, Flávio, sus aliados y miembros de su familia prácticamente descartaron ese escenario después de que el senador quedara por delante de Lula en la primera vuelta.

Eduardo Bolsonaro, quien vive en Estados Unidos desde el año pasado, fue el principal artífice de la huida de su hermano. Él y Paulo Figueiredo, expresentador de Jovem Pan, mantenían conversaciones con funcionarios del Gobierno de Donald Trump sobre la necesidad de recibir a Flávio en caso de una derrota electoral.

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