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Plan de huida de Flávio Bolsonaro se habría organizado semanas antes de su derrota, dice O Globo

O Globo publica que hermano del excandidato, Eduardo Bolsonaro, habría planeado la huida

Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro speaks to supporters following the partial results of the presidential election in Brasilia, Brazil on October 4, 2026. Brazilian senator Flavio Bolsonaro, son of the far-right former leader Jair Bolsonaro, finished ahead of President Luiz Inacio Lula da Silva in the election on October 4, 2026, which will go to a run-off in three weeks. (Photo by Evaristo SA / AFP)
Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro speaks to supporters following the partial results of the presidential election in Brasilia, Brazil on October 4, 2026. Brazilian senator Flavio Bolsonaro, son of the far-right former leader Jair Bolsonaro, finished ahead of President Luiz Inacio Lula da Silva in the election on October 4, 2026, which will go to a run-off in three weeks. (Photo by Evaristo SA / AFP) EVARISTO SA
O Globo

Brasilia, Brasil. El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro negó en un video que tuviera planes de abandonar Brasil, pero la huida del senador ya estaba planeada desde varias semanas antes de que se llevara a cabo.

La posibilidad de viajar a Estados Unidos con su familia se contemplaba en caso de que el candidato del Partido Liberal (PL) perdiera las elecciones. Sin embargo, Flávio, sus aliados y miembros de su familia prácticamente descartaron ese escenario después de que el senador quedara por delante de Lula en la primera vuelta.

Eduardo Bolsonaro, quien vive en Estados Unidos desde el año pasado, fue el principal artífice de la huida de su hermano. Él y Paulo Figueiredo, expresentador de Jovem Pan, mantenían conversaciones con funcionarios del Gobierno de Donald Trump sobre la necesidad de recibir a Flávio en caso de una derrota electoral.