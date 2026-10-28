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Flávio Bolsonaro huyó por Argentina e hizo parada en Ecuador: ¿cómo fue su salida de Brasil?

Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero; Argentina negó y luego admitió su ingreso al país

El senador brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.
El senador brasileño y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro. MAURO PIMENTEL
AFP

Guayaquil, Ecuador. El senador brasileño Flávio Bolsonaro huyó de su país a Argentina y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada y volvió a despegar hacia un destino desconocido.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

Medios estadounidenses reportaron el martes que el político brasileño ya estaba en el país norteamericano, donde la administración de Donald Trump prometió concederle un visado.