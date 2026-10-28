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Flávio Bolsonaro aterriza en Estados Unidos, según medios

CNN y The Washington Post, citando cada uno a una fuente anónima, dijeron que el senador conservador había llegado a Estados Unidos

El senador conservador Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos.
El senador conservador Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos. SILVIO AVILA
AFP

Washington, Estados Unidos. Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado por el presidente Lula en el reciente balotaje en Brasil, aterrizó al caer la tarde de este martes en Estados Unidos, según dos medios estadounidenses.

CNN y The Washington Post, citando cada uno a una fuente anónima, dijeron que el senador conservador había llegado a Estados Unidos tras las especulaciones sobre su paradero que circularon todo el día.

Se desconoce el lugar exacto donde aterrizó.