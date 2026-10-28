Flávio Bolsonaro utilizó un pasaporte cancelado para ingresar a Estados Unidos y recibió una visa humanitaria, dice O Globo

Flávio Bolsonaro ingresó a Estados Unidos con su pasaporte brasileño, a pesar de que la Policía Federal de Brasil lo había cancelado el día anterior, por orden del ministro Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal.
O Globo consultó el sistema de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la agencia estadounidense encargada del control fronterizo y la inmigración, e identificó el registro de entrada asociado al documento número DC003744, asignado al senador, con el pasaporte cancelado. En Estados Unidos, el candidato derrotado en las elecciones presidenciales brasileñas recibió una visa humanitaria.
El pasaporte que usaba Flávio fue expedido en febrero de 2023 y es válido hasta julio de 2027. Sin embargo, Moraes ordenó la cancelación de sus pasaportes, tanto el ordinario como el diplomático, el martes 27 de octubre. La medida se produjo después de que el senador no entregara la documentación dentro del plazo establecido por la justicia.
Los registros también indican el uso del pasaporte italiano para ingresar a Estados Unidos, ya que es posible portar y presentar más de un pasaporte, como uno ordinario y uno diplomático, o incluso un documento de otra nacionalidad. En el caso de Flávio, ambos pasaportes muestran los mismos registros de entrada y salida, como si hubieran sido unificados.
Bolsonaro utilizó pasaporte italiano en Argentina
Antes de llegar a Miami, Flávio cruzó la frontera brasileña e ingresó a Argentina con su pasaporte italiano, según información de las autoridades migratorias argentinas. El cruce se realizó a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu (PR) con Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.
Según la Dirección Nacional de Migración de Argentina, el senador viajaba acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas. Los familiares presentaron documentos brasileños, y una de las niñas utilizó su cédula de identidad. El grupo abordó un vuelo privado operado por Baires Fly SA, con destino a Guayaquil, Ecuador.
Bolsonaro llegó a Miami el miércoles por la mañana a bordo de un avión privado. El viaje se produjo tras la cancelación de sus documentos brasileños por orden del Supremo Tribunal Federal.