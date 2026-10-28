Flávio Bolsonaro utilizó un pasaporte cancelado para ingresar a Estados Unidos y recibió una visa humanitaria, dice O Globo

Flávio Bolsonaro ingresó a Estados Unidos con su pasaporte brasileño, a pesar de que la Policía Federal de Brasil lo había cancelado el día anterior, por orden del ministro Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal.

O Globo consultó el sistema de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la agencia estadounidense encargada del control fronterizo y la inmigración, e identificó el registro de entrada asociado al documento número DC003744, asignado al senador, con el pasaporte cancelado. En Estados Unidos, el candidato derrotado en las elecciones presidenciales brasileñas recibió una visa humanitaria.

El pasaporte que usaba Flávio fue expedido en febrero de 2023 y es válido hasta julio de 2027. Sin embargo, Moraes ordenó la cancelación de sus pasaportes, tanto el ordinario como el diplomático, el martes 27 de octubre. La medida se produjo después de que el senador no entregara la documentación dentro del plazo establecido por la justicia.

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