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Fuga de Flávio Bolsonaro: así fue como el excandidato investigado por lavado salió de Brasil

Bolsonaro, que perdió las elecciones el domingo contra el presidente Lula, logró dejar Brasil a través de Argentina

Flávio Bolsonaro a su llegada este miércoles a suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida, según constató un equipo de periodistas de la AFP. Con él, también bajaron presuntos miembros de su clan familiar.
Flávio Bolsonaro a su llegada este miércoles a suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida, según constató un equipo de periodistas de la AFP. Con él, también bajaron presuntos miembros de su clan familiar. RICARDO ARDUENGO
AFP

Sao Paulo, Brasil. El senador conservador Flávio Bolsonaro protagonizó una rocambolesca fuga de Brasil a Estados Unidos que tuvo en vilo al país durante 24 horas.

Bolsonaro, que perdió las elecciones el domingo contra el presidente Lula, logró dejar Brasil a través de Argentina y con escala Ecuador pese a tener una prohibición judicial de salir del país.

Esta es la cronología de su fuga, con sus hechos, enigmas y maniobras sospechosas.