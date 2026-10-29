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Flávio Bolsonaro aislado y ridiculizado en su exilio estadounidense

El senador brasileño de derecha y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hace un gesto durante un mitin de campaña en vísperas de las elecciones generales, en Santa Bárbara d’Oeste, estado de São Paulo, Brasil, el 3 de octubre.
El senador brasileño de derecha y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hace un gesto durante un mitin de campaña en vísperas de las elecciones generales, en Santa Bárbara d’Oeste, estado de São Paulo, Brasil, el 3 de octubre. NELSON ALMEIDA
AFP

Rio de Janeiro, Brasil. Flávio Bolsonaro es el chiste viral del momento en Brasil. “Me declaro libre de celulitis”, lanza la estrella pop Anitta, mientras que el influencer Felipe Neto se autoproclama el “verdadero presidente electo de Twitter”, y una anónima como la “ganadora del próximo sorteo de la lotería”.

¿El blanco de estas burlas? Flávio Bolsonaro, que en una carta se autoproclamó “el líder” del país y denunció un supuesto “fraude electoral” desde Estados Unidos, adonde huyó tras su derrota en las presidenciales.

Las redes sociales plasman la mezcla de incredulidad, sarcasmo y rechazo que generó en Brasil la declaración del excandidato conservador, incluso dentro de su propio campo.