Partido Liberal de Brasil rechaza misiva de Flávio Bolsonaro donde se declaró ‘presidente’ y luego ‘líder’

Madrid, España. El Partido Liberal (PL), formación del senador y excandidato Flávio Bolsonaro, ha rechazado la misiva ‘golpista’ en la que se este se erigía en “líder” de Brasil, tras escabullirse a Estados Unidos, a medida que crece el rechazo entre los líderes de la derecha, que ven como la decisión podría debilitar la oposición al presidente y vencedor de las elecciones Luiz Inácio Lula da Silva.

“No me gustó”, ha reconocido este el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, al llegar este jueves a la casa del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple en arresto domiciliario su condena por golpismo, en una visita autorizada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, según recoge G1.

Dentro del partido existe el temor de que la huida de Bolsonaro pueda debilitar al partido, en un momento en el que se ha convertido en la principal fuerza del Congreso tras estas elecciones generales, en las que además de la Presidencia, estaba en juego la conformación de las cámaras y los gobiernos regionales.

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