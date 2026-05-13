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¿Qué tan fiables son los audios de ‘Hondurasgate’ que vinculan a Donald Trump, Javier Milei y Juan Orlando Hernández? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Una investigación del ‘Diario Red’ y de la página ‘Hondurasgate’ detalla una presunta trama de EE. UU., Israel y Juan Orlando Hernández para desestabilizar los gobiernos de México y Colombia

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Por Fernando Chaves Espinach, El Universal / México / GDA, y El Comercio / Perú / GDA
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, brindó una conferencia sobre cambio climático en el 2021.
Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022. (ANDY BUCHANAN/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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