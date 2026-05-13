¿Qué tan fiables son los audios de ‘Hondurasgate’ que vinculan a Donald Trump, Javier Milei y Juan Orlando Hernández? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Una investigación del Diario Red y la página Hondurasgate, basada en presuntos audios filtrados, detalla una supuesta trama injerencista coordinada por el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, el presidente de EE. UU., Donald Trump, y su homólogo argentino, Javier Milei, para, supuestamente, difundir noticias falsas sobre gobiernos progresistas.

De acuerdo con las publicaciones, coordinan una estrategia de desinformación mediática con el fin de afectar a los gobiernos de México (Claudia Sheinbaum) y Colombia (Gustavo Petro).

A raíz de la publicación, agencias como EFE y medios como El País de España han empezado a hacer eco de las aparentes revelaciones que brinda la investigación. Hasta ahora, los gobiernos implicados no han dado declaraciones, pero sí lo hizo Juan Orlando Hernández, quien calificó los audios como ‘falsos’.

La Nación no puede corroborar de manera independiente la veracidad de los audios, advertencia que también hacen otros medios que publican sobre el tema. Empero, aquí repasamos lo que dice la investigación.

¿Qué es ‘Hondurasgate’?

‘Hondurasgate’ es el término utilizado para referirse a una serie de presuntas filtraciones de audios atribuidos a figuras políticas de la derecha hondureña, entre ellas el expresidente Juan Orlando Hernández y el actual mandatario Nasry Asfura.

Juan Orlando Hernández es el expresidente hondureño recién indultado por Donald Trump; estaba encarcelado desde 2024, con una condena de 45 años por los delitos de conspiración para traficar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego.

Las grabaciones apuntarían a una supuesta red de influencia e intervención política tanto en Honduras como en otros países latinoamericanos.

Además, los audios mencionarían la posible participación de actores políticos vinculados a Estados Unidos e Israel en maniobras orientadas a influir en la situación política hondureña. El material fue difundido en abril de 2026 por el sitio hondurasgate.ch y por el medio Canal Red.

“Los audios alcanzan mucho más allá de Honduras y nos hablan de la creación, con dinero público hondureño y aportes millonarios del gobierno de Javier Milei, de una célula informativa montada en Estados Unidos para ‘golpear mediáticamente’ a Gustavo Petro en Colombia, a Claudia Sheinbaum en México y a la familia Zelaya en Honduras. La ‘célula mediática’ de la que habla Juan Orlando Hernández en los audios, formaría parte de un frente continental contra los gobiernos progresistas de América Latina y estaría comprometida en impedir la victoria de Iván Cepeda en las próximas elecciones presidenciales de Colombia”, explica Canal Red en su publicación.

En los audios se mencionan supuestos pagos de Javier Milei por $350.000 para contribuir a esta campaña, y la implicación directa de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en el plan para devolver a Hernández a la vida política, así como influir en la industria de inteligencia artificial estadounidense y en América Latina.

¿Cuáles son esos medios?

Diario Red es un periódico digital basado en España, lanzado en septiembre de 2023, vinculado al proyecto Canal Red y con inclinación ideológica de izquierda.

El proyecto es impulsado por los expolícitos españoles Pablo Iglesias (presidente) y Pablo Echenique (vicepresidente), con Nacho Ramos como director en España.

Por su parte, Hondurasgate.ch, el sitio web lanzado con esta investigación, se describe como una colaboración de Red con periodistas hondureños “que por razones de seguridad permanecerán anónimos”.

¿Cómo justifican la publicación de los audios?

Los investigadores aseguran que los 37 audios que componen la investigación, publicados en el portal, fueron extraídos de conversaciones de WhatsApp, Signal y Telegram realizadas entre enero y abril de 2026.

Los archivos fueron analizados con la herramienta Phonexia Voice Inspector, utilizada en más de 60 países por agencias de inteligencia y medios de comunicación con el fin de evaluar la autenticidad de las grabaciones.

Empero, como recuerda el medio Infobae, “expertos señalan que este tipo de filtraciones requiere análisis técnico forense para determinar su legitimidad, especialmente cuando involucran figuras públicas y posibles implicaciones institucionales”. Tal análisis independiente de los medios que publican no ha sido realizado.

“Comprobamos, en primer lugar, las identidades de las fuentes que respaldaban los audios. Se trataba de fuentes directas de primera calidad. Nuestra obligación de secreto profesional y nuestro compromiso con la protección de la seguridad de esas fuentes nos obligan a la más absoluta confidencialidad respecto a sus identidades y su rol que, sin embargo, pudimos acreditar sin ningún género de dudas”, dice Canal Red en su editorial.

¿Qué dicen los implicados?

Desde la publicación del reportaje, los gobiernos de Estados Unidos y Argentina no se han pronunciado. Juan Orlando Hernández rechaza los alegatos: “Esos ‘audios’ divulgados son falsos; claramente no es mi voz. No insulten la inteligencia de la gente”, escribió en X el exgobernante, quien además señaló que se trata de una estrategia política para desacreditarlo.

¡QUÉ RIDÍCULO! DA RISA. QUÉ BAJO HAN CAÍDO.



Usando las mismas tácticas de siempre, la izquierda radical con sus socios ideológicos internacionales busca difundir mentiras como verdad. Hoy salen con una nueva campaña de desinformación y ataques que busca imponer una narrativa… pic.twitter.com/mNCW6w8W3S — Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) April 29, 2026

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la investigación en estos términos: “Sí, escuché los audios, no vi completo el reportaje, la verdad vi una parte. Y sí es de llamar la atención, es un expresidente de Honduras que fue detenido y llevado a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico“.

“Se le libera, no se entendió muy bien su liberación y después aparecen estos audios donde dice que va a ir a Honduras a organizar una oficina para afectar particularmente a Colombia y a México financiada por gobiernos extranjeros, particularmente argentino”, consigna El Universal.

Por su parte, Gustavo Petro escribió en X: “¿Qué razón tiene el señor Netanyahu para pagar por liberar un gran narcotraficante, ex presidente de Honduras, sólo con el fin de destruir a los gobiernos de Colombia y México?”.