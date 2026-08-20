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¿Qué pasó con Evergrande? Las claves del gigante inmobiliario chino cuyo fundador fue condenado a cadena perpetua

Xu Jiayin pasó de ser uno de los hombres más ricos de China a recibir cadena perpetua por fraude y otros delitos; la caída de su empresa refleja una crisis inmobiliaria que todavía afecta al país

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Por Cristian Mora
Evergrande llegó a ser el principal promotor inmobiliario de China, pero sus problemas de deuda terminaron convirtiéndolo en uno de los principales símbolos de la crisis inmobiliaria del país. (ISAAC LAWRENCE/AFP)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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