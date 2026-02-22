El Mundo

¿Qué es la Corriente de Florida? Cambios en este flujo oceánico podrían impactar el clima global

Una poderosa corriente oceánica frente a Florida influye en temperaturas y lluvias en varios continentes

Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas vigilan la Corriente de Florida. Un debilitamiento gradual tendría efectos climáticos globales.
Especialistas vigilan la Corriente de Florida. Un debilitamiento gradual tendría efectos climáticos globales. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)







notas iaSUCFloridaclima globalcambios en el clima
