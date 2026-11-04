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El Mundo

¿Qué advierte Barack Obama sobre los dos años que le quedan a Donald Trump en el poder?

Expresidente calificó en febrero de “espectáculo de payasos” panorama político y mediático de Estados Unidos luego de video racista hacia él y su esposa Michelle

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama se pronunció sobre los resultados de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y llamó a impulsar cambios durante los dos últimos años de Donald Trump en la Casa Blanca.
El expresidente de Estados Unidos Barack Obama se pronunció sobre los resultados de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y llamó a impulsar cambios durante los dos últimos años de Donald Trump en la Casa Blanca. CHANDAN KHANNA
Juan Fernando Lara Salas

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) afirmó que los resultados de las elecciones de medio mandato reflejan el deseo las personas de un liderazgo político que una a la población, en vez de profundizar las divisiones.

En un escrito publicado en su cuenta de Instagram, Obama sostuvo que los votantes enviaron “un mensaje claro” a favor de dirigentes capaces de ofrecer soluciones concretas a los problemas que enfrenta ese país.

El mensaje también incluyó un llamado a la acción para los demócratas, que asumirán el control del Congreso en enero, según los resultados electorales.