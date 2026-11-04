¿Qué advierte Barack Obama sobre los dos años que le quedan a Donald Trump en el poder?

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) afirmó que los resultados de las elecciones de medio mandato reflejan el deseo las personas de un liderazgo político que una a la población, en vez de profundizar las divisiones.

En un escrito publicado en su cuenta de Instagram, Obama sostuvo que los votantes enviaron “un mensaje claro” a favor de dirigentes capaces de ofrecer soluciones concretas a los problemas que enfrenta ese país.

El mensaje también incluyó un llamado a la acción para los demócratas, que asumirán el control del Congreso en enero, según los resultados electorales.

“Si bien a esta administración le quedan aún dos años de mandato, nuestra tarea ahora es enrrollarnos las mangas , impulsar cambios allí donde tengamos la facultad de hacerlo, evitar que se produzcan más daños y sentar las bases para el futuro”, señaló Obama.

La declaración constituye una de sus primeras reacciones públicas de mayor alcance tras la victoria demócrata en los comicios legislativos, que representa un revés para el presidente Donald Trump durante la segunda mitad de su mandato.

Obama también atribuyó el resultado electoral al trabajo de los candidatos demócratas que compitieron en distintas regiones del país, incluso en territorios donde sus posibilidades de victoria eran consideradas reducidas.

En febrero, en medio de críticas por un video racista hacia él y su esposa, había incluso reiterado su confianza en la capacidad de las comunidades para organizarse y defender los valores democráticos.

Según el expresidente, esos aspirantes provenían de distintos orígenes y representaban diversas posiciones políticas, pero compartían valores y una convicción en el servicio público.

El exmandatario destacó, además, la labor de los funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos que participaron en la organización de los comicios.

“Expresamos nuestro agradecimiento a los miles de funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos que contribuyeron a garantizar el buen desarrollo de la jornada electoral”, manifestó.

Obama y deterioro del debate político

Las declaraciones del expresidente Obama llegan meses luego de sus cuestionamientos sobre el ambiente político y mediático de Estados Unidos durante la administración de Trump.

En febrero anterior, en una entrevista con el podcaster Brian Tyler Cohen, el expresidente criticó el deterioro de las normas de conducta entre los dirigentes políticos y el uso de las controversias para desviar la atención de los problemas de fondo.

Aunque evitó mencionar directamente a Trump, Obama describió el panorama mediático y político como un “espectáculo de payasos” (clown show).

La entrevista se produjo después de que las redes sociales de Trump difundieran un video de contenido racista hacia él y su esposa, que generó cuestionamientos públicos.

Al referirse a ese tipo de publicaciones y a la degradación del discurso público, Obama sostuvo que la mayoría de los estadounidenses creía preocupante ese comportamiento.

También señaló que, aunque esas controversias generan atención y atraen clics en las plataformas digitales, terminan funcionando como una distracción de los asuntos que afectan a la población.

En aquella conversación, Obama defendió la participación ciudadana y la movilización comunitaria como vías para corregir el rumbo político del país.

A su juicio, el cambio no depende exclusivamente de las élites de Washington, sino también de la capacidad de las comunidades para organizarse y defender los valores democráticos.

El expresidente sostuvo entonces que la mayoría de los estadounidenses conserva valores de decencia y convivencia, pese a la retórica divisiva que caracteriza parte del debate político nacional.