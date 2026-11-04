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El Mundo

Victoria demócrata en elecciones de medio mandato frena a Trump y abre paso a investigaciones en el Congreso

Nueva mayoría demócrata controlará agenda legislativa, condicionar nombramientos del Gobierno e investigar a Trump y sus colaboradores

El Capitolio de Estados Unidos, al amanecer del día de las elecciones de mitad de mandato en Washington, D. C., el 3 de noviembre.
El Capitolio de Estados Unidos, al amanecer del día de las elecciones de mitad de mandato en Washington, D. C., el 3 de noviembre. SAUL LOEB
AFP

Washington. La contundente victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato del martes representa un duro revés político para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afrontará los dos últimos años de su mandato con un Congreso bajo control de la oposición.

A partir de enero, cuando los nuevos legisladores asuman sus cargos, los demócratas definirán la agenda legislativa, podrán influir en la aprobación del presupuesto federal e impulsar investigaciones parlamentarias sobre el mandatario republicano, su gobierno y sus allegados.

La recuperación del control de ambas cámaras también permitirá a la oposición bloquear nombramientos para puestos clave de la Administración y para cargos judiciales federales, incluidos eventuales puestos vacantes en la Corte Suprema.