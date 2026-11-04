Trump acepta resultados y dice que ‘trabajará’ con demócratas, aseguró en entrevista al ‘New York Times’

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó al New York Times que aceptaría los resultados de las elecciones de mitad de mandato, celebradas este martes 3 de noviembre, y que estaba dispuesto a trabajar con los demócratas.

“Estoy totalmente dispuesto a aceptar esos resultados (...). Trabajaremos con los demócratas; esperamos con interés colaborar con ellos. Probablemente llegaremos a algún tipo de acuerdo”, declaró en una entrevista con NYT.

El jerarca atribuyó las derrotas republicanas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, a que él no figuraba en la boleta electoral. Aseguró que no se arrepiente de haber respaldado a candidatos como la senadora Darline Graham, republicana por Carolina del Sur, y Ken Paxton, el fiscal general republicano de Texas.

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