AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Trump acepta resultados y dice que ‘trabajará’ con demócratas, aseguró en entrevista al ‘New York Times’

El presidente estadounidense aceptó la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio periodo; ya ha perdido dos escaños en el Senado ante los demócratas.

WASHINGTON, D. C. – 2 de noviembre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln el 2 de noviembre de 2026, en Washington, D. C. A un día de que los estadounidenses acudan a las urnas en unas trascendentales elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump realiza un último esfuerzo para mantener el control del Partido Republicano sobre la Cámara de Representantes y el Senado durante el resto de su segundo mandato.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la derrota que el Partido Republicano está enfrentando en las elecciones de medio periodo. FINN GOMEZ
Sofía Sánchez Ramírez

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó al New York Times que aceptaría los resultados de las elecciones de mitad de mandato, celebradas este martes 3 de noviembre, y que estaba dispuesto a trabajar con los demócratas.

“Estoy totalmente dispuesto a aceptar esos resultados (...). Trabajaremos con los demócratas; esperamos con interés colaborar con ellos. Probablemente llegaremos a algún tipo de acuerdo”, declaró en una entrevista con NYT.

El jerarca atribuyó las derrotas republicanas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, a que él no figuraba en la boleta electoral. Aseguró que no se arrepiente de haber respaldado a candidatos como la senadora Darline Graham, republicana por Carolina del Sur, y Ken Paxton, el fiscal general republicano de Texas.