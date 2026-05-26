Primer centro comercial de lujo con laguna artificial en Latinoamérica: así será el megaproyecto

Azul de Arenas busca transformar el turismo en Cartagena con el primer shopping resort de lujo de Latinoamérica.

La firma colombiana Arquitectura & Concreto construye en Cartagena el primer centro comercial de lujo de Latinoamérica con una laguna artificial de aguas cristalinas abierta al público.

El proyecto inmobiliario y turístico avanza como uno de los más ambiciosos de la región. Se trata de Azul de Arenas, un desarrollo de más de 2 millones de m² en el norte de Cartagena que incluirá el primer centro comercial de lujo con laguna artificial en Latinoamérica.

El complejo estará ubicado en la salida hacia Barranquilla y tendrá como principal atractivo a Kristal Malls Cartagena, un shopping resort que contará con una laguna artificial de más de 20.000 m² con tecnología Crystal Lagoons.

La compañía indicó que esta laguna de aguas cristalinas será única en Colombia y funcionará con acceso mediante pasadía. El proyecto combinará comercio, turismo, entretenimiento, vivienda, consultorios médicos, educación y servicios.

Los socios de Arquitectura & Concreto, María Luisa Martínez y Alejandro Martínez, explicaron que Cartagena registra un crecimiento acelerado en su zona norte y cada vez gana más fuerza como destino turístico internacional.

Según Alejandro Martínez, el objetivo es crear un espacio donde turistas y residentes puedan pasar varias horas en actividades de ocio, compras y recreación.

Dentro de Azul de Arenas también se desarrollarán dos proyectos residenciales. El primero será Bluville, con casas independientes, piscina privada y acabados de lujo. El segundo será Kristal Blu, compuesto por apartamentos enfocados en rentas cortas para fortalecer el turismo en el Caribe colombiano.

La empresa afirmó que el macroproyecto ya supera el 60% de comercialización entre ventas y alquileres. También confirmó el inicio de las obras de adecuación del terreno debido a las condiciones de inundación de la zona.

La primera etapa de Kristal Malls demandará una inversión cercana a ¢1 billón colombianos. El costo total del componente comercial rondará los ¢2 billones colombianos al completar todas las fases.

El desarrollo incluirá además 1.600 apartamentos y 400 casas. Hasta ahora, la compañía reportó la venta de 1.200 apartamentos y 100 viviendas.

Arquitectura & Concreto prevé finalizar el megaproyecto durante el primer semestre del 2029. Durante la fase de construcción, calcula la participación diaria de unas 1.500 personas. La cifra podría superar entre 5.000 y 10.000 empleos al sumar proveedores y servicios asociados.

Kristal Malls también incorporará consultorios médicos. La empresa explicó que este tipo de servicios ayudan a mantener movimiento constante durante todo el día en los centros comerciales.

El complejo tendrá presencia de marcas nacionales e internacionales como H&M, Skechers y Adidas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.