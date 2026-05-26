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Primer centro comercial de lujo con laguna artificial en Latinoamérica: así será el megaproyecto

Kristal Malls Cartagena contará con una laguna cristalina de 20.000 m² y formará parte de un desarrollo de más de 2 millones de m²

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Azul de Arenas busca transformar el turismo en Cartagena con el primer shopping resort de lujo de Latinoamérica.
Azul de Arenas busca transformar el turismo en Cartagena con el primer shopping resort de lujo de Latinoamérica. (Crystal Lagoons/Divulgación)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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