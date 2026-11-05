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Presidente de Paraguay, Santiago Peña, renuncia en medio de crisis bancaria que deja a la mitad del país sin acceso a sus ahorros

Presidente de Paraguay, Santiago Peña, dejó el poder en medio de un escándalo financiero y acusaciones en el Congreso que dejaron en vilo a millones de personas

Santiago Peña terminaba su mandato en 2028.
Santiago Peña terminaba su mandato en 2028. NORBERTO DUARTE
AFP

Asunción, Paraguay. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de una crisis bancaria que congeló los depósitos de casi tres millones de ahorristas, mientras el Congreso debatía iniciarle un juicio político, anunció en un video en su cuenta de X.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, dijo Peña en un video en su cuenta X.

El mandatario precisó que su prioridad es “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”.