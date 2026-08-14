El Mundo

Presidente de medio de comunicación en Guatemala denuncia supuesto plan de ‘narcopolítica’ para atentar contra él y su equipo

El periodista atribuyó las amenazas a estructuras vinculadas a la narcopolítica que fueron objeto de publicaciones del medio

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Por Silvia Ureña Corrales
Rodrigo Arenas denunció amenazas contra él y su equipo de República y las atribuyó a estructuras vinculadas con la narcopolítica en Guatemala. En el centro de la foto.
Rodrigo Arenas (centro) denunció amenazas contra él y su equipo de 'República'. Las atribuyó a estructuras vinculadas con la narcopolítica en Guatemala. (EITAN ABRAMOVICH/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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