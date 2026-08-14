Presidente de medio de comunicación en Guatemala denuncia supuesto plan de ‘narcopolítica’ para atentar contra él y su equipo

Rodrigo Arenas (centro) denunció amenazas contra él y su equipo de 'República'. Las atribuyó a estructuras vinculadas con la narcopolítica en Guatemala.

En Guatemala, el presidente y editor del medio República, Rodrigo Arenas, denunció este jueves 13 de agosto un supuesto plan para atentar contra su vida y contra integrantes de su equipo editorial.

Arenas informó de que puso los datos sobre las presuntas amenazas en conocimiento de autoridades competentes y representantes de embajadas, según un pronunciamiento divulgado por el propio medio.

El periodista atribuyó el supuesto plan a estructuras relacionadas con la “narcopolítica”, aunque no identificó públicamente a los presuntos responsables del atentado.

El presidente editor sostuvo que la situación estaría relacionada con las investigaciones periodísticas de República sobre políticos y funcionarios señalados por supuestos vínculos directos o indirectos con el narcotráfico y otras estructuras del crimen organizado.

Según Arenas, el propósito de hacer pública la denuncia fue alertar sobre los métodos que, a su criterio, utilizan estos grupos para presionar o silenciar a quienes investigan sus actividades y sus posibles conexiones con actores políticos.

Medio atribuye amenazas a sus investigaciones

República publicó durante los últimos años trabajos sobre alcaldes, diputados y otros funcionarios que, según el medio, tendrían relaciones o conexiones con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Esos señalamientos corresponden a investigaciones de esa publicación y no implican por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad.

El medio también señaló una presunta influencia de actores ligados al narcotráfico en procesos de elección de autoridades judiciales y otros espacios de decisión en Guatemala.

República sostuvo que esas estructuras buscarían ampliar su presencia dentro de instituciones públicas mediante mecanismos de presión y cooptación.

Arenas relacionó el supuesto plan de atentado con esa cobertura.

Según explicó, República expuso a personajes que alcanzaron puestos públicos y que, de acuerdo con las investigaciones del medio, tendrían relaciones con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El periodista también pidió atención de la sociedad guatemalteca, organizaciones de prensa e instituciones democráticas ante el riesgo que, según su denuncia, representa la penetración del crimen organizado en espacios políticos y de toma de decisiones.

Arenas responsabiliza políticamente al gobierno de Bernardo Arévalo

En su pronunciamiento, Arenas responsabilizó políticamente al gobierno del presidente Bernardo Arévalo por cualquier daño que pudiera sufrir él o algún integrante de su equipo.

El señalamiento corresponde a la posición del periodista y no demuestra una responsabilidad del Ejecutivo en las amenazas denunciadas.

Arenas argumentó que, a su criterio, una respuesta insuficiente de las autoridades permitió que las estructuras señaladas mantuvieran capacidad para operar.

En la información suministrada no consta una respuesta del gobierno guatemalteco a estas afirmaciones.

El presidente editor aseguró que República mantendrá su trabajo editorial e investigativo pese a las amenazas que denunció.

“¡La libertad no se defiende sola!”, manifestó Arenas.