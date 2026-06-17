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Posponen la próxima audiencia de Maduro ante la Justicia de Estados Unidos

Maduro deberá esperar hasta el 22 de julio por temas de seguridad.

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Por Europa Press
Este boceto de la sala muestra al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2.º desde la izquierda), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su lectura de cargos en el Palacio de Justicia Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, junto con los abogados defensores Barry Pollack (izquierda) y Mark Donnelly (2.º desde la derecha). El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York el lunes, dos días después de ser capturado por fuerzas estadounidenses en una impactante redada en su casa en Caracas. Maduro, de 63 años, le dijo a un juez federal en Manhattan que había sido “secuestrado” de Venezuela y afirmó: “Soy inocente, no soy culpable”, según informaron medios estadounidenses.
La audiencia clave de Nicolás Maduro en Nueva York fue aplazada hasta el 22 de julio. (JANE ROSENBERG/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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