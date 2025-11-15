El Mundo

¿Por qué los camellos sustituyen a las vacas en Kenia como respuesta a la sequía extrema?

La peor sequía en 40 años en Samburu, Kenia, obliga a pastores a reemplazar sus vacas por camellos, más resistentes y que producen más leche

Por AFP
En la imagen, camellos
La peor sequía en 40 años en Samburu, Kenia, obliga a pastores a reemplazar sus vacas por camellos, más resistentes y que producen más leche. (LUIS TATO, AFP/AFP)







