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¿Por qué colapsaron las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá?

Incertidumbre sobre firmeza de acuerdos, exigencias sobre soberanía y la lengua francesa, entre otros, habrían sido desacuerdos insalvables entre Canadá y Estados Unidos

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Por Fernando Chaves Espinach
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Mark Carney frenó las negociaciones de Canadá con Estados Unidos tras demandas 'inaceptables' por parte de Donald Trump.
Mark Carney frenó las negociaciones de Canadá con Estados Unidos tras demandas 'inaceptables' por parte de Donald Trump. (JIM WATSON DAVE CHAN/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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