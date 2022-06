Vicepresidenta electa de Colombia se muestra ofendida por pregunta de periodista

Bogotá. Este martes, la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, fue entrevistada por un reconocido medio colombiano. Durante la intervención se habló sobre distintos temas como las votaciones y la campaña. Sin embargo, lo que llamó la atención es que tras la última pregunta, que según la periodista fue malinterpretada, la vicepresidenta electa explicó el verdadero significado de ‘vivir sabroso’.

De hecho, la activista publicó el fragmento en su cuenta de Twitter, en el cual la periodista le mencionó: “Va a tener la posibilidad de vivir en la casa que existe para quien ocupa el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la Nación”.

Seguido de esto, realizó la pregunta: “Entonces, quiero saber si se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño o si eso no hace parte de lo que usted denomina ‘vivir sabroso’”.

Márquez se tomó unos segundos para responder; sin embargo, era clara su incomodidad frente al interrogante y dijo: “No creo que ‘vivir sabroso’ se refiera a tener una casa. Hoy gracias a Dios tengo una casa digna, pero si creen que por ser una mujer empobrecida y me dan una casa presidencial ya estoy ‘viviendo sabroso’ estás muy equivocada”.

‘Vivir sabroso’ fue el lema del Pacto Histórico durante su campaña electoral. Con él, muchos colombianos lograron identificar la motivación que tenían el actual presidente y vicepresidenta electos. No obstante, según Márquez, en el camino se encontraron con personas que tergiversaron el significado.

Por lo que explicó lo que significa realmente ‘vivir sabroso’: “Eso es parte del clasismo de este país, si lo miras desde ese lugar (...). Te invito a reflexionar qué significa ‘vivir sabroso’ para el pueblo negro, en sus entrañas, de nuestra identidad étnica y cultural: se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos”.

La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, publicó el fragmento de la entrevista en su cuenta de Twitter. (JUAN BARRETO/AFP)

Así también lo explicó anteriormente en una conversación con el programa ‘Mañanas Blu’ de ‘Blu Radio’, cuando afirmó que esta era una frase muy común en el Cauca y el Chocó, la cual no se refería a vivir sin trabajo o con lujos, sino a vivir con derechos.

Además, añadió: “Cuando me colocas que voy a ‘vivir sabroso’ porque voy a ir a la casa vicepresidencial estás muy equivocada. Seguramente ‘vivir sabroso’ es que yo pudiera vivir en mi propia casa, que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi casa, y tal vez no con un poco de gente armada, porque eso no es vivir bien. No es ‘vivir sabroso’ tener que andar todos los días con 30 personas armadas”.

La periodista notó la molestia de Francia Márquez y decidió intervenir para reformular su pregunta.

“Quería saber si iba a ocupar esa casa o va a estar viviendo en Cali, o cómo va a manejar su lugar de residencia, entendiendo que usted ha sido una mujer muy de la región”, dijo. “Esa es una pregunta muy diferente a lo que me planteaste al inicio”, comentó Francia. Y luego señaló que su carrera política no la inició por un puesto, sino por la violencia que vive su comunidad.

Por último concluyó: “Dónde voy a vivir, todavía no lo he decidido, pero no estoy aquí ni por una casa presidencial ni estoy aquí por un cargo. Estoy aquí porque quiero un cambio para mi país”.

La periodista volvió a pedir excusas y reafirmó “que ese no era el sentido de la pregunta (...). Por favor, no quiero que quede ese malentendido”.

Vivir sabroso es vivir en dignidad, es vivir en paz, es vivi sin miedo. Entrevista para @CMILANOTICIA #LaNuevaHistoria pic.twitter.com/oIgdh25jxC — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 22, 2022