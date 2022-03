Rey emérito volverá con frecuencia a España pero residirá en Abu Dabi

Madrid. El Palacio de la Zarzuela hizo público un comunicado en el que da cuenta de una carta enviada por el Rey Juan Carlos a su hijo Felipe VI en el que le informa de su deseo de regresar a España, pero no de manera inmediata.

En el texto subrayó que seguirá viviendo de manera permanente y estable en Abu Dabi, aunque viajará periódicamente a España, una vez que se han archivado las investigaciones abiertas contra él por la Fiscalía.

[ Con el caso por lavado de dinero cerrado en Suiza, rey emérito de España aparece en Abu Dabi ]

“Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida”, se lee en la carta.

También informó que cuando viaje a España se alojará en ámbitos privados, con lo cual renuncia a vivir en el Palacio de la Zarzuela. Asimismo, indicó que lamenta sinceramente aspectos de su vida pasada, aunque también siente un legítimo orgullo por su contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España.

“Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente, como también siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles”, añadió el Rey emérito en la carta.

A la carta del rey emérito, Felipe VI le ha contestado que “respeta y comprende la voluntad de Su Majestad el Rey don Juan Carlos expresada en su carta”.