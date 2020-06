“Yo no tengo dudas: yo voy a votar, no tengo ni temor ni nada. Es posible que vaya hasta de madrugada. He votado siempre”, dijo Edwin Disla, de 59 años, reconocido escritor en la isla, mientras charla con amigos como si fuese un sábado cualquiera en una esquina del parque Colón, en la zona colonial de Santo Domingo.