Nicolás Maduro llama ‘ridículos’ a expresidentes que intentan ingresar a Venezuela para las elecciones presidenciales

Bogotá. En medio de las fuertes tensiones y denuncias de irregularidades que rodean las elecciones en Venezuela, que se llevarán a cabo mañana 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro, quien aspira a ser reelegido, calificó de “ridículos” al grupo de expresidentes de otros países que intentaron viajar al país vecino, pero que ni siquiera pudieron viajar.

“Yo creo que son unos ridículos. Ellos saben que son personas no gratas, es gente muy repudiada incluso en sus propios países… Son la extrema derecha, racistas, fascistas. No estaban invitados por el poder electoral”, señaló Maduro en medio de una entrevista en TikTok.

Y agregó: “Yo los veo por redes sociales y me dan risa, porque son unos ridículos”.

Las palabras de Maduro se conocen luego de que las autoridades venezolanas hubieran impedido ayer el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a varios exmandatarios, como denunció el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México) y la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro.

Los presidentes que iban a ir a Venezuela fueron informados del impedimento de volar ordenado por el Gobierno de ese país. Foto: AFP (YURI CORTEZ/AFP)

De acuerdo con Panamá, el impedimento de volar se debió a que el Gobierno de Venezuela “bloqueó el espacio aéreo” del país y “retuvo aviones” de la aerolínea Copa, entre ellos el que viajaban esos expresidentes, “por el lapso de varias horas”, por “cuestiones políticas ajenas” y tras una decisión “unánime” del Ejecutivo venezolano.

Lo ocurrido generó una oleada de reclamos por parte de los exmandatarios presentes en la aeronave, que se sumó a la de otras reconocidas figuras políticas de sistintos países que también intentaron llegar a suelo venezolano, albinos de ellos, como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y la senadora Angélica Lozano, sí lograron aterrizar en Caracas para luego ser retenidos y deportados.

Ante lo ocurrido, la expresidenta de Panamá, Moscoso, aseguró en una rueda de prensa que “el avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar… Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!”.

El grupo acudía a las elecciones del país suramericano como “invitados” de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores.

“Nosotros hemos dicho claramente que fuimos, o quisimos llegar a Venezuela como invitados de Edmundo (González Urrutia) y María Corina (Machado). Era un acompañamiento, (...) no como testigos, porque obviamente no íbamos a tener posibilidad de inscribirnos ante el Consejo Nacional Electoral (de Venezuela)”, dijo la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez en la capital panameña.

El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello ya había adelantado que se les impediría la entrada.

“Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: ‘por favor, tenga la amabilidad, y se retira’ (...). No están invitados, son showseros”, dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. “Acá no van a venir a joder”, agregó.

