Miles reclaman en EE. UU. controles más estrictos para armas de fuego

Parte de la manifestación "Marcha por nuestras vidas" este sábado en Los Ángeles, California. Fotografía: (RINGO CHIU/AFP)

Miles de personas tomaron este sábado las calles de diversas ciudades de Estados Unidos para manifestarse a favor de una supervisión más estricta de la venta y tenencia de armas de fuego luego de recientes masacres; incluido el reciente tiroteo en una escuela en el estado de Texas (sur) que conmovió al país.

“Me uno a ellos para reiterar mi llamado al Congreso: hagan algo”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en apoyo a las protestas programadas en Washington y varias otras ciudades por la organización March for Our Lives.

El 24 de mayo, un estudiante de colegio de 18 años mató a 19 escolares y dos maestras luego de irrumpir con un rifle de asalto semiautomático en una escuela primaria de Uvalde (Texas) cerca de la frontera con México. Unos días antes, un supremacista blanco de la misma edad había asesinado a 10 personas afrodescendientes en Buffalo, en el noreste de de EE. UU.

Estas últimas masacres, y cientos tiroteos reportados a las autoridades, han provocado nuevos llamados a unirse para exigir una mejor legislación del acceso a las armas de fuego.

“Es hora de volver a las calles”, lanzó March for Our Lives, el movimiento fundado por víctimas y sobrevivientes de la masacre en la escuela secundaria de Parkland (estado de Florida) que ya había organizado en marzo de 2018 una multitudinaria manifestación en Washington.

Este sábado, los primeros cientos de manifestantes llegaron hasta el enorme obelisco de la capital estadounidense. Uno de ellos llevaba un cartel con un dibujo de un rifle de asalto con la leyenda “asesino de niños” escrita en rojo.

Sobre el césped del área se instalaron miles de jarrones con flores blancas y naranjas, lo que representa el aumento de la violencia en el país desde 2020, año en el que 45.222 personas fueron asesinadas con armas de fuego, según Giffords, la asociación del origen de este memorial.

Detalle de la marcha este sábado en Los Ángeles (California). en otras ciudades del país, los manifestantes salieron a pedir este día controles más estrictos para la venta de armas. FotografÍa: (RINGO CHIU/AFP)

Mejor legislación

“Seas quien seas, camina con nosotros”, escribió un vocero de ‘March for Our Lives’, David Hogg, en un artículo de opinión divulgado por la cadena Fox News el viernes. “Si estamos de acuerdo en que matar niños es inaceptable, entonces debemos evitar que estas personas tengan armas en sus manos o tenemos que actuar de manera proactiva para que no lo hagan”, agregó.

La gente “está harta y es hora de presionar al Congreso para que haga algo”, agregó Hogg.

Biden, retomando los elementos de un apasionado discurso pronunciado el 2 de junio tras la masacre en la escuela Uvalde, también reclamó a los legisladores este sábado “aprobar leyes de sentido común sobre la seguridad de las armas de fuego”.

El gobernante demócrata volvió a enumerar las reformas que espera del Congreso: prohibir la venta libre de rifles de asalto y cargadores de alta capacidad; fortalecer los controles de antecedentes, incluidos psicológicos, de los compradores; exigir a los civiles que mantengan sus armas bajo llave; fomentar la denuncia en casos de temores de potenciales acciones; y hacer que los fabricantes de armas rindan más cuentas ante el Estado.

Los llamados en las calles llegan poco después de dos tiroteos que acabaron con la vida de 29 personas en Estados Unidos. Fotografía: (RINGO CHIU/AFP)

Atasco en Senado

Biden ha repetido su promesa de tomar medidas contra la violencia con armas de fuego que los sucesivos gobiernos han sido incapaces de frenar. Sin embargo, en un país en el que casi uno de cada tres adultos posee al menos un arma, los políticos conservadores se oponen firmemente a cualquier medida que consideren que pueda contrariar derechos de “ciudadanos respetuosos de la ley”.

La Cámara de Representantes votó el miércoles a favor de prohibir la venta de rifles semiautomáticos y de cargadores de alta capacidad a menores de 21 años, entre otras cosas.

Esta medida, sin embargo, no tiene casi ninguna posibilidad de ser aprobada en el Senado donde necesita que el apoyo de diez conservadores de forma que representantes de ambos partidos se están reuniendo hace días para intentar encontrar un texto de compromiso que pueda reunir la mayoría necesaria para aprobar la propuesta de la Cámara.

