Interrogado sobre si no teme correr la misma suerte de otros de sus colegas que han sido encarcelados o huyeron del país tras ser acusados de diversos delitos, Guaidó indicó en una entrevista a The Associated Press que no le preocupan las amenazas, y mostrando su cuello declaró: “Todavía tengo alojados proyectiles (balas de goma) de esas protestas” del 2017.