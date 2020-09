Entonces, Biden miró directamente a la cámara -una de las tantas veces que lo hizo- aparentemente para apelar a los votantes indecisos: “El presidente no tiene ningún plan... Supo desde febrero cuán seria era esta crisis”, pero “dijo que no nos dijo nada ni advirtió a la gente porque no quería generar pánico en el pueblo estadounidense. Tú no entraste en pánico, él entró en pánico”.