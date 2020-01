Johnson, quien afirma no querer alinearse con las normas europeas, insiste en concluirlo antes de final de año para no ampliar el periodo de transición. La nueva presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, advirtió el miércoles de que si por la falta de tiempo no se logra un acuerdo completo, el Reino Unido podría perder su acceso abierto al mercado único de su principal socio comercial.