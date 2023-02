Daniel Ortega: ‘No quedó ningún terrorista’

Este jueves, el régimen de Daniel Ortega desterró a 222 presos políticos que se encontraban en diferentes centros penales de Nicaragua y los envió a Washington, Estados Unidos, despojándolos de sus derechos ciudadanos y de la nacionalidad nicaragüense.

A eso de las 5 p. m., Ortega se refirió a lo sucedido: “Hoy no queda ni un solo terrorista en prisión aquí en Nicaragua, ahora se encuentran en Estados Unidos, con más de 1200 de los que asaltaron el Congreso y que fueron condenados a más de 20 y 30 años de prisión”.

Según el gobernante, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, fue quien le dio la idea de mandar a los presos políticos a Estados Unidos.

“Me dice mi esposa: que porque no le decimos al embajador que se lleve a todos esos terroristas. Rosario llamó al embajador y le planteó la liberación. Nosotros no estamos esperando que Estados Unidos nos levante alguna sanción por esto, no estamos pidiendo nada a cambio. Esto es un asunto de dignidad, de patriotismo y queríamos que se llevaran a sus mercenarios”. agregó.

A eso de las 5 p. m., el régimen Ortega ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre la expulsión de los 222 presos políticos hacia Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...