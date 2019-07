De acuerdo con la ley, el secretario de Estado reemplaza automáticamente al gobernador que deja el cargo, pero si alguien no es nombrado para el viernes, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sería la próxima en línea. Ella ha dicho que no quiere el cargo, sin embargo, y no ha indicado si lo aceptaría de todos modos si recae sobre ella.